Pallavolo – La Revivre Axopower Milano torna a sorridere | Castellana Grotte sconfitta 3-1

(Di domenica 4 novembre 2018), battuta 3-1con Hirsch sugli scudi: il nuovo acquisto tedesco, MVP del match, con 25 punti Potrà tremare, scivolare o inciampare, ma ladi Andrea Giani di certo non cadrà mai:e a vincere e lo fa con una prestazione di spessore contronella quinta giornata di Superlega. Trascinati da un ispiratissimo Hirsch, la formazione milanese si impone in quattro set con i parziali 25-19, 25-17, 21-25 e 25-19. Non era facile ripartire per la Powervolleydopo ladi giovedì scorso rimediata contro Modena. Un 3-0 senza appello che avrebbe steso molte squadre come un pugile all’ultimo colpo del ko. Ed invece Giani ha saputo tirare fuori l’orgoglio ed il carattere dei suoi ragazzi che, nell’impianto del PalaYamamay di Busto Arsizio, hanno subito fatto capire con che ...