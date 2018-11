NBA | i Clippers travolgono i Magic | 13 punti per Danilo Gallinari

NBA risultati - i Bucks k.o. con Boston - Embiid spegne i Clippers di Gallinari : Philadelphia-Los Angeles Clippers 122-113 I Clippers seguono un copione opposto rispetto a quello interpretato martedì a Oklahoma City: primo tempo deludentissimo, straordinaria reazione nel terzo ...

Risultati NBA – Sacramento a valanga su Atlanta - ok Boston e Phila : un super Gallinari non basta ai Clippers : I Kings dilagano nella ripresa e non lasciano scampo agli Hawks, sorrisi per Boston e Philadelphia mentre Charlotte cede il passo a Oklahoma Tanto spettacolo ed emozioni a non finire nella notte NBA, piena di colpi di scena e giocate da vedere e rivedere. La scena se la prendono i Sacramento Kings che asfaltano sotto 146 punti Atlanta. Una partita ricca di pathos che vive sull’equilibrio fino all’intervallo lungo, prima che gli ...

NBA : Embiid superstar - 41 punti e Clippers battuti. Non bastano i 25 punti di Gallinari : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 122-113 Seconda battuta d'arresto consecutiva in trasferta per i Clippers di Danilo Gallinari, caduti sotto i colpi di Joel Embiid, dominante in questo inizio di ...

NBA - Gallinari non basta ai Clippers. Crisi Rockets - ok Raptors e Celtics : ROMA - Nottata a dir poco amara per i Los Angeles Clippers di un immarcabile Danilo Gallinari, 27 punti di cui 23 siglati nella prima metà di gara,. Dopo aver chiuso il primo tempo a +13, 67-54,, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

NBA - Curry martella i Nets. OKC si rialza - Clippers travolgenti : ROMA - Dopo qualche lieve difficoltà iniziale, i Golden State Warriors sembrano aver trovato la giusta quadratura e lo dimostra la quarta vittoria consecutiva, la sesta complessiva, ottenuta in casa ...

NBA - l'altra Los Angeles corre : i Clippers senza stelle precedono i Lakers e LeBron : 'La difesa vince le partite, è una legge vecchia come il Mondo, questa è la nostra mentalità' ha aggiunto Avery Bradley, uno dei migliori difensori sul perimetro dell'intera Lega. Gli specialisti ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA : Clippers espugnano Houston - 16 punti per Gallinari : Sorriso azzurro nella serata Nba con il successo dei di Danilo Gallinari . I californiani hanno espugnato a sorpresa il Toyota Center di Houston , 113-133, ottenendo il terzo successo stagionale. Per ...

Basket - NBA : Durant show e Golden State va veloce - colpo Clippers a Houston : NEW YORK - Kevin Durant si carica sulle spalle Golden State evitando guai al Madison Square Garden, tana dei New York Knicks. I Warriors si impongono per 128-100 con uno show dell'ala, che nel quarto ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

NBA : i Clippers battono ancora i Rockets - 16 punti per Gallinari : Houston, abbiamo un problema. I Rockets incassano nella notte la terza sconfitta consecutiva in casa in questo difficile inizio di stagione, la quarta totale su cinque gare disputate , unico successo ...

