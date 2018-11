Erdogan lancia il sasso e nasconde la mano | Ordine di uccidere Khashoggi partito

huffingtonpost

(Di sabato 3 novembre 2018) "L'diè arrivato dal più alto livello del Governo saudita". È l'accusata dal presidente turco Recep Tayypdalle colonne del Washington Post. Nell'editoriale, il leader sottolinea di essere convinto che il re saudita Salman, il padre del principe Mohammed, non sia coinvolto e che tra Turchia e Arabia Saudita ci sono "rapporti amichevoli".L'editoriale sul Washington Post è l'accusa più diretta da parte dicontro i vertici saudita ed arriva proprio ad un mese dall'assassinio del giornalista dissidente. "Non credo assolutamente che il re Salman, il custode delle sante moschee, abbia ordinato di", scrive il presidente turco definendo l'uccisione "inspiegabile".La "lunga amicizia" tra Turchia e Arabia Saudita, continua l'editoriale, "non ci farà chiudere gli occhi davanti ad un ...