Maltempo Valle d’Aosta | Cervinia si veste di bianco | mezzo metro di neve | da sabato si

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerta rossa in Veneto | : Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione minaccia il Settentrione. Allerta arancione prevista in 11 regioni, con rovesci intensi e forti raffiche di vento in arrivo su Toscana, coste del Lazio e ...

Maltempo al Nord - allerta rossa in Veneto. Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : forti nevicate in arrivo in Valle d’Aosta : Sono attese nevicate abbondanti in Valle d’Aosta, tra la serata di oggi e la mattina di domani, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota. L’ufficio neve e valanghe prevede che si accumuleranno quantitativi tra i 50 centimetri e il metro. Le precipitazioni saranno più intense nella zona sud-orientale della regione, al confine con il Piemonte. Per questo il centro funzionale regionale ha disposto il ‘codice colore giallo’ ...

Maltempo : strade chiuse e alberi caduti in Valle d’Aosta : La Presidenza della Regione informa che in seguito all’ondata di Maltempo che in queste ore investe la Valle d’Aosta, questa è la situazione degli interventi alle ore 13. SR 33 del Col di Joux: la strada è stata chiusa per caduta alberi dal Col di Joux a Brusson; intervento dei Vigili del fuoco e dei tecnici DEVAL per ripristino della linea elettrica di alta tensione. Alle ore 9.00 la strada è aperta per i mezzi di emergenza. SR 2 di ...