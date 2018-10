La Virtus Entella scrive a Lega Pro e FIGC | vuole il rinvio della gara contro il Pisa

Caos Serie B - la Virtus Entella tuona e scrive al presidente Gravina : Virtus Entella incredula per quanto sta accadendo nelle ultime settimane, una squadra ‘sballottata’ tra due campionati a suon di ricorsi “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica ...

Virtus Entella - esordio di Cassano : contro la Rivarolese tris di assist : Non è ancora calcio vero, perché si tratta di amichevole, tra l'altro non ufficiale. Ma Antonio Cassano c'è. E fa un altro passo verso il, possibile, ritorno nel mondo del calcio vero. Serie B o Serie C è ancora presto per saperlo, l'Entella è sempre nel limbo. I biancocelesti devono accontentarsi di organizzare amichevoli. Quella con la Rivarolese, Eccellenza,...

Il ritorno di Cassano - primo allenamento con la Virtus Entella : "Una scommessa fatta per i miei figli e per mia moglie". Antonio Cassano torna in campo a 36 anni, a oltre due anni da l'ultima partita giocata in Serie A. Riparte dalle casacche biancocelesti della ...

Antonio Cassano alla Virtus Entella / Lunedì primo allenamento "senza vincoli contrattuali" : La Virtus Entella annuncia Antonio Cassano: da Lunedì l'ex attaccante di Real Madrid e Sampdoria si allenerà col club chiavarese agli ordini di mister Boscaglia, senza vincoli contrattuali. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:58:00 GMT)

