Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid Ultime notizie | domani l' esonero di

Real Madrid - Lopetegui al capolinea dopo il ko nel Clasico : Antonio Conte scelto come sostituto : L’allenatore italiano potrebbe essere il sostituto di Lopetegui, ormai verso l’esonero dopo il ko nel Clasico contro il Barcellona L’avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è ormai al capolinea, la sconfitta contro il Barcellona nel Clasico ha fatto calare il sipario sull’ex ct spagnolo, soprattutto per le dimensioni del ko. AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO L’ufficialità dovrebbe arrivare nella ...

Antonio Conte già stasera sulla panchina del Real Madrid : Mentre volge a conclusione il Clasico a Barcellona, Antonio Conte ha già in tasca un biglietto per Madrid sola andata.

Milan - torna 'calda' la pista di Antonio Conte al posto di Gattuso : L'impressione è che Milan-Samp sarà la partita senza appello. Se i rossoneri porteranno a casa i tre punti, Rino Gattuso sarà ancora sulla panchina del Milan. In caso contrario, è assai probabile che ...

Real Madrid - Antonio Conte al posto di Lopetegui? Parla il fratello del tecnico ex Chelsea : Antonio Conte è stato tirato in ballo nelle ultime ore come possibile sostituto di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid Nelle ultime ore si fa un gran Parlare dell’ipotesi che Antonio Conte si possa sedere sulla panchina del Real Madrid. A tal proposito è stato interpellato il fratello ed assistente Daniele, il quale ha Parlato ai microfoni di Cadena Ser: “Antonio al momento è in vacanza, non ha ricevuto nessuna telefonata ...

REAL MADRID-Antonio Conte - CONTATTO RIUSCITO/ Ultime notizie - l'ex Juventus in caso di esonero di Lopetegui : REAL Madrid-CONTE, CONTATTO. Ultime notizie, Florentino Perez chiama il tecnico italiano: Lopetegui addio? l'ex ct azzurro prossimo al ritorno in panchina(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Antonio Conte al Real Madrid? Contatti tra Florentino Perez e l’allenatore : Antonio Conte sempre più vicino al Real Madrid? Dopo i Contatti di giugno potrebbe essere questo il momento giusto per il cambio di guardia Il Real Madrid, nella persona di Florentino Perez, non sarebbe Contento delle prestazioni della sua squadra e dell’allenatore Lopetegui. I Blancos sono quarti in campionato, a soli due punti dalla vetta, ma hanno collezionato due sconfitte nelle ultime due partite disputate. La prima è quella ...

Diego Costa al veleno su Antonio Conte : “avete visto che fine ha fatto? Ecco cosa mi ha detto al telefono” : Diego Costa non risparmia una frecciatina velenosa ai danni di Antonio Conte: fra i due i rapporti continuano a restare ai minimi storici In una recente intevista al giornale spagnolo Marca, Diego Costa è tornato a parlare del suo rapporto travagliato con Antonio Conte. Il bomber brasiliano, naturalizzato spagnolo, ha avuto in passato diversi screzi con l’allenatore italiano, suo coach ai tempi del Chelsea. Nell’intervista ...

Antonio Conte - Diego Costa lo massacra : 'Guardate che fine ha fatto. Sapete che al Chelsea...' : Cannonate contro Antonio Conte , attualmente fuori dei giochi e senza panchina dopo il brutto finale della sua esperienza al Chelsea, con cui è in corso un Contenzioso. Contro il mister si schiera ...

L’ombra di Antonio Conte sulla Serie A : ecco perché accetterebbe di allenare Roma o Milan : L’ultimo weekend di Serie A ci ha lasciato in eredità due dati oggettivi: la Roma è in piena crisi, mentre il Milan continua a balbettare. Entrambe sono lontane dalla vetta di ben 10 punti anche se i rossoneri devono ancora recuperare il match con il Genoa della prima giornata, che non si disputò per la tragedia del ponte Morandi. La squadra messa peggio è sicuramente quella giallorossa, reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna e in ...

Striscia la Notizia - Antonio Ricci a DM : «Monte al GF Vip? Più bestie entrano - più siamo contenti». E su Insinna al posto di Frizzi… : Antonio Ricci Gabibbi, veline e cannonate. Il debutto stagionale di Striscia la Notizia, come da tradizione, è anticipato da un appuntamento imperdibile e granitico: l’Antonio Ricci show. Il ‘programma’ è andato in scena stamane negli studi di Cologno Monzese che da lunedì 24 settembre alle 20.35 ospiteranno la 31esima edizione del popolare tg satirico di Canale5. Accanto ad Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che primi ...