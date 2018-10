Trovate microplastiche anche nell’intestino umano : (foto: Luis Diaz Devesa) Le microplastiche si trovano non soltanto negli oceani, nei pesci, nel sale da cucina e nell’acqua in bottiglia, ma anche nell’essere umano. A svelarlo oggi è uno studio internazionale, appena presentato a Vienna in occasione della 26a United European Gastroenterology (Ueg) Week Live, un evento medico che raccoglie i gastroenterologi europei. I ricercatori della università di Medicina di Vienna e ...