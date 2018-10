IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 24 ottobre 2018

tvsoap

: #DOMANI a #ILSEGRETO, #anticipazioni pomeriggio e prima serata - redazionetvsoap : #DOMANI a #ILSEGRETO, #anticipazioni pomeriggio e prima serata - TempestaItalian : #IlSegreto: Nozze con tragedia! #Anticipazioni #Video #ElSecretoDePuenteViejo - ninda1952 : RT @IlSegreto3: Li rivedremo mai?... #IlSegreto #Anticipazioni -

(Di martedì 23 ottobre 2018)Ildi24pomeridiana su Canale 5 – Il Generale riesce a far incriminare Ulpiano per contrabbando e fa anche in modo che a Don Anselmo e Don Berengario sia sospeso lo stipendio. Tutti a Puente Viejo temono di essere presi di mira dal Generale e rimangono delusi perché Donna Francisca non intende far nulla. Dolores, triste per aver perso il suo emporio, va in cerca di pettegolezzi per passare il tempo. Julieta parla a Saul del motivo che l’ha costretta ad allontanarsi da lui e a sposare Prudencio. Irene vorrebbe scrivere un articolo sulla tirannia che sta vivendo Puente Viejo. Il Generale De Ayala si reca alla villa per accusare Francisca di aver aiutato Nicolas a fuggire.in prima serata su Rete 4 – Julieta e Saul sono scappati insieme, ma sanno che fuggendo da Puente Viejo per sempre non troveranno ...