Grande Fratello Vip | Fabrizio Corona ospite confermato | il confronto con Silvia Provvedi

Francesco Monte lascia il Grande Fratello Vip : il motivo spiegato dalla produzione : Gf Vip, Francesco Monte abbandona? Il comunicato della produzione Francesco Monte ha lasciato il Grande Fratello Vip. Momentaneamente. Durante la diretta di Mediaset Extra (della quale non ci sfugge proprio nulla), abbiamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne salutare i suoi amici e andare via. Ma cosa è successo precisamente? Per evitare inutili allarmismi, […] L'articolo Francesco Monte lascia il Grande Fratello Vip: il motivo ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminato quinta puntata e nominati/ Giorgi fuori ma gli ascolti non migliorano! : Grande Fratello Vip 2018: in nomination Elia, Marchesa D'Aragona, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Eleonora Giorgi eliminata. Lory Del Santo tona nella casa e guadagna l'immunità.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Grande Fratello Vip - il collasso di Ilary Blasi : mai così male - come la riduce la Rai : Ilary Blasi tracolla. Il Grande Fratello negli ascolti è un disastro. Nella serata di ieri, lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 " dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.

Grande Fratello Vip - cachet stellare per Fabrizio Corona - super ospite della puntata di giovedì 25 ottobre : Dopo le polemiche è arrivata la conferma. Con generoso compenso, l'ex re dei paparazzi incontrerà Silvia Provvedi nel prossimo appuntamento con il reality.

Da Pomeriggio 5 al Grande Fratello - tutti cercano una seconda possibilità : Nasci incendiario e muori pompiere (tranne Barbara D’Urso che è in grado di fare entrambe le cose contemporaneamente e di averti anche venduto la polizza assicurativa). O come diceva Lodo Guenzi: nasci rockstar e muori giudice a un talent show (e infatti oggi sostituisce Asia Argento a X Factor). Mi

Malore Francesco Monte al Grande Fratello Vip : è fuori dalla Casa : Francesco Monte ha avuto un Malore: è fuori dalla Casa del GF Vip Malore per Francesco Monte al GF Vip. È questa la notizia data dalla produzione del reality show sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sentito male, tanto da essere costretto a sottoporsi a degli esami clinici. In questo momento Francesco Monte si trova fuori dalla Casa più spiata dagli italiani. Non sono chiare le ragioni del malessere, ma potrebbero essere ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte accusa : “distorcete la realtà” - Signorini è una furia contro di lui [VIDEO] : È scontro tra Francesco Monte e Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 3: l’ex fidanzato di Cecilia accusa la produzione di alterare la realtà, l’opinionista inveisce contro di lui Dopo una riproposizione di un confessionale in cui Francesco Monte sembra piangere per la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, ora concorrente del Grande Fratello Vip, s’indigna. Il gieffino ...

Grande Fratello Vip cresce negli ascolti. I Bastardi di Pizzofalcone al 22% : I Bastardi di Pizzofalcone, testa a testa con il GF Vip: gli ascolti La quinta puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Niente a che vedere con le noiose puntate delle scorse settimane. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini ha incollato davanti lo schermo della televisione 3.587.000 telespettatori, pari al 21,6% di share. Niente a che vedere con gli ascolti dello scorso anno: ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander tragica. Il fidanzato le chiede di sposarlo e lei... Gelo in diretta : Un gesto estremo nella notte al Grande Fratello Vip . Il fidanzato di Jane Alexander si è appostato con megafono fuori dalla casa, gridando la sua proposta di matrimonio all'amata: ' Sposami! '. ...

MARCHESA D’ARAGONA/ Daniela Del Secco tra cadute di stile e la laurea misteriosa... (Grande Fratello Vip 2018) : Daniela Del Secco d'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La MARCHESA si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la rissa tra Francesco Monte e Alfonso Signorini in diretta e fuorionda : Durissimo faccia a faccia tra Francesco Monte e Alfonso Signorini , tra diretta e fuorionda. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto saltare i nervi all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez , ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. Bastardi 22% (5 - 2 mln) - Grande Fratello Vip 21.2% (3 - 6 mln) : GF Vip: Daniela Del Secco Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la prima tv di The Foreigner ha ...

Grande Fratello Vip - quinta puntata in replica streaming : Vi siete persi la quinta puntata di lunedì 22 ottobre 2018 del Grande Fratello Vip? Non preoccupatevi, potete recuperare il video facilmente anche all’interno di questo articolo. Vediamo come rivedere in streaming e in replica la puntata del Gf Vip 2018. Non vogliamo anticiparvi cosa è successo nella casa più spiata d’italia se non avete visto la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ci limitiamo a fornirvi il video in modo ...

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI/ Gabriele Parpiglia : “Vi racconto la loro storia vera” (Grande Fratello Vip) : Nella notte Gabriele Parpiglia ha raccontato la verità sulla storia di SILVIA PROVVEDI e FABRIZIO CORONA. I due ex fidanzati si incontreranno giovedì sera al Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:57:00 GMT)