Finanziati con 250 milioni 27 progetti europei

Protezione civile - donazioni terremoto Centro Italia : approvati tutti i progetti Finanziati con la raccolta fondi : Si è svolta ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile , una riunione del Comitato dei Garanti, istituito lo scorso anno per supervisionare l’uso dei fondi raccolti tramite il numero solidale 45500 attivato in favore della popolazione colpita dal terremoto in Centro Italia . Nel corso dell’incontro sono state approvate le ultime proposte progettuali di utilizzo delle somme residue, pari a 366.012,51 euro, derivanti dalla ...

Il piano di Autostrade : 500 milioni Finanziati con mezzi propri per aiuti alle famiglie - viabilità e ricostruzione del ponte : Il cda ha condiviso «la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro finanziati con mezzi propri) già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova». In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del ponte, per la vi...