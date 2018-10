Claviere | Viminale | “Francia ha tentato di rimandare in Italia anche minorenni”

Viminale : «La Francia tenta di respingere anche i minori a Claviere» : Ancora alta tensione fra Italia e Francia sui migranti. Parigi avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni, riferiscono fonti del Viminale secondo le quali sono in corso una...

Claviere - domani in arrivo i funzionari del Viminale : Il ministero dell'Interno vuole verificare la situazione dopo i recenti sconfinamenti della gendarmeria francese. Il ministro dell'Interno francese Castaner propone incontri su migranti. Salvini: '...

Claviere : il Viminale vuole andare fino in fondo sugli sconfinamenti della Francia : Nelle prossime ore arriveranno ore anche i funzionari della direzione centrale del'immigrazione e della polizia di frontiera. Già inviate le pattuglie per presidiare il confine -

Salvini : "Pattugliamo i confini" Funzionari del Viminale a Claviere : "Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. L'Italia non è più pavida, rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino", dice il ministro Salvini Segui su affaritaliani.it

I funzionari del Viminale in arrivo a Claviere. Salvini : “L’Italia non è più pavida” : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. ...

Funzionari del Viminale in arrivo a Claviere : Nuovi sviluppi sul caso Claviere. Stando a quanto si apprende da fonti del Viminale nelle prossime ore, i Funzionari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere, la località piemontese alla frontiera con la Francia, per "verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento".L'annuncio arriva a poche ore da quello del ministro dell'Interno ...

I funzionari del Viminale in arrivo a Claviere : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. ...

Caso Claviere - ministro Castaner : “Parlerò con Salvini - ma no a scelte unilaterali”. Il Viminale manda funzionari al confine : Due casi di sconfinamento in due settimane, sempre a Claviere. E le accuse di Matteo Salvini a Parigi di fornire ricostruzioni false, a cui sabato ha fatto seguito l’annuncio dell’invio “della polizia italiana a presidiare il confine”. Ora è il neo ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, a provare a ricucire lo strappo: “Voglio discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso ...

Migranti - a Claviere arrivano i funzionari del Viminale : Non si placa lo scontro tra Roma e Parigi dopo gli episodi di sconfinamento a Claviere denunciati dall'Italia . Nelle prossime ore, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, i funzionari della ...

Ifunzionari del Viminale in arrivo a Claviere : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere , dipartimento della pubblica sicurezza, saranno a Claviere per verificare la situazione ...

Migranti - funzionari Viminale a Claviere : 11.15 Il braccio dei ferro tra Francia e Italia dopo gli sconfinamenti dei gendarmi francesi per riportare Migranti sul territorio italiano non accenna a smorzarsi. Da fonti del Viminale si apprende che nelle prossime ore i funzionari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento Il ...

Migranti - Claviere : nuovo scontro Italia-Francia. Il Viminale invia la polizia al confine : 'I francesi ci hanno scritto solo dopo averli lasciati nel nostro Paese' afferma il ministro dell'Interno che annuncia l'invio da oggi della polizia italiana a presidiare il confine. 'E' una procedura ...

Clavière - Viminale accusa : “La gendarmeria francese scarica migranti in Italia senza autorizzazione” : Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli ...

Claviére - il Viminale : 'Migranti portati in Italia da un furgone della gendarmeria'. Salvini : 'Francia chiarisca' : Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato venerdì dalla polizia Italiana a Clavière , Torino, , mentre faceva scendere un paio di uomini - presumibilmente migranti di origine africana - ...