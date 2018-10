Barcellona | Valverde non si fida dell’Inter | “sono nel loro momento migliore | senza Messi

Barcellona - Valverde : "L'Inter non si arrende mai - senza Messi sarà una sfida" : L'allenatore blaugrana pensa a come sostituire la Pulga: "Ho diverse opzioni, incluso il cambio di modulo, ma non voglio aiutare Spalletti"

Barcellona-Inter - Valverde avverte i suoi : 'I nerazzurri non si arrendono mai. Dobbiamo vincere anche senza Messi' : ... " Giochiamo senza il migliore del mondo " ha detto l'allenatore del Barcellona ai microfoni di Sky Sport -, quindi perdiamo tanto. Ma siamo una squadra e possiamo sopperire all'assenza di Messi. ...

Barcellona-Inter - Valverde : “L’assenza di Messi per noi è una sfida” : “L’assenza di Messi chiaramente sarà un’assenza importante ma per noi sarà anche una sfida, per vedere se saremo in grado di vincere anche senza di lui, in queste settimane dove avremo gare durissime”, parola di Ernesto Valverde, tecnico blaugrana, alla vigilia della sfida di Champions League Barcellona-Inter in programma domani sera al Camp Nou. Valverde TEME […] L'articolo Barcellona-Inter, Valverde: ...

Barcellona-Inter - Valverde teme i nerazzurri : "Non si arrendono mai" : Insomma, altro messaggio non troppo cifrato del tecnico per il francese campione del mondo. Vediamo se domani sarà titolare o no. Barcellona, come sarà la vita senza Messi? Primo test con l'Inter ...

Barcellona - Malcom è un caso : Valverde lo manda in tribuna : Lo scippo alla Roma , la telefonata in extremis e la destinazione del volo che cambia all'improvviso. Malcom è atteso in Italia, i tifosi giallorossi lo acclamano dopo aver accolto da poco il ...

Il Barcellona attende offerte : dopo la lite con la Roma - Malcom non rientra nei piani di Valverde : Malcom ha fatto tanto discutere in estate per come il Barcellona abbia deciso di soffiarlo alla Roma, adesso non riesce a trovare spazio neanche in panchina “Quando anche dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me”. Malcom affida ai social la propria delusione dopo le recenti mancate convocazioni da parte del Barcellona. Sì, avete capito bene, Valverde non sta portando neanche in ...

Barcellona - l'infortunio di Umtiti diventa un giallo. Valverde : 'Non so quando tornerà' - : Il difensore francese avrebbe infatti riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro : l'indiscrezione, riportata dal quotidiano Sport, non ha trovato conferme ufficiali all'interno del club, ...

Barcellona - Valverde : 'L'Inter? Come ogni italiana sarà difficile da battere' : Da ieri l'Inter conosce le sue sfidanti nel girone di Champions League. Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven contenderanno ai nerazzurri uno dei pass a disposizione per la fase ad eliminazione ...

Barcellona - la priorità di Valverde : Ernesto Valverde , allenatore del Barcellona , vuole un altro acquisto per la sua squadra. Come scrive Sport , la richiesta del tecnico è quella di un avere con sé un nuovo centrocampista.

Valladolid Barcellona 0-1 - decide Dembélé. Valverde batte anche il brivido Var : Avanti col brivido… Var. Dembélé trascina il Barcellona alla seconda vittoria in due giornate di campionato: 1-0 al José Zorrilla di Valladolid, contro una buona squadra, nonostante il rischio corso ...

Calciomercato Barcellona - Valverde : 'Rakitic via? Non cerchiamo affari - lui è fondamentale' : Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro di diverse voci di mercato, che parlavano di un nuovo affare sull'asse Parigi-Barcellona: Ivan Rakitic via dalla Spagna per trasferirsi al Paris Saint-...