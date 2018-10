Bagni | “In Champions League ci saranno delle sorprese | il Napoli andrà agli ottavi!”

serieanews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Salvatore, ex giocatore e opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle italiane impegnate in. L’ex calciatore ha detto la sua a proposito del percorso europeo di Juventus,, Roma e Inter dando l’idea di essere molto ottimista. Ainfatti non spaventa il percorso degli azzurri di … L'articolo: “Inci: ilottavi!” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....