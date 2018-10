Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie | anticipazioni del 22 ottobre

Quante novità per Chrome OS : Android 9 Pie - supporto alle app Linux e Better Together : Android 9 Pie arriva nella versione Canary di Chrome OS, che riceve anche Better Together e si appresta a supportare le app Linux nel modelli con chipset MediaTek. L'articolo Quante novità per Chrome OS: Android 9 Pie, supporto alle app Linux e Better Together proviene da TuttoAndroid.

Quante novità in arrivo su WhatsApp : Linked Account - modalità silenziosa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa a Milano dopo 5 anni. Era scappata con un cinQuantenne : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...