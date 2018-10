Le foto più belle del London Film Festival

NADIA TOFFA INDOSSA UNA PARRUCCA NERA/ foto - "più Cher o Marcella Bella?" : il look non convince (Le Iene) : NADIA TOFFA si è presentata con un nuovo look nella puntata de Le Iene di ieri sera: PARRUCCA NERA e vestito a lustrini, però, non convincono pienamente i fan.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:51:00 GMT)

BergamoScienza : l'edizione 2018 si chiude con più di 130mila presenze foto : ... nel corso dei sedici giorni di manifestazione, hanno raggiunto quota 133.689, che a loro volta si suddividono in 12.352 alle conferenze; 6.057 agli spettacoli e 96.346 a mostre e laboratori a cui si ...

MotoGp – Marquez campione del mondo : le foto più belle del Gp del Giappone [GALLERY] : Una grande festa in stile videogame: Marc Marquez è campione del mondo in Giappone, le FOTO più belle Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo della Honda, complice anche la caduta di Dovizioso a due giri dal termine, si è aggiudicato il Gp del Giappone e, dunque, anche la vittoria matematica del Mondiale 2018. Lo spagnolo sale a quota 7 titoli mondiali vinti, cinque nella categoria regina e, i festeggiamenti in Giappone ...

Google Pixel 3 : con la funzione Top Shot foto piu “leggere” ma di buona qualità : Sono stati presentati soltanto da pochi giorni, ma i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL viaggiano già sulla cresta dell’onda per quanto riguarda i feedback di chi li ha provati riguardo il suo leggi di più...

MV Agusta F4 Claudio : svelata la moto più bella del mondo [foto] : La F4 Claudio è la massima espressione di bellezza che si fonde con prestazioni elevatissime MV Agusta F4 Claudio – pensata da Claudio Castiglioni e disegnata da Massimo Tamburini – e` il punto piu` alto di una storia straordinaria, capace di cambiare radicalmente la concezione stessa di #moto sportiva. Frutto dell’estro di Massimo Tamburini e dell’intuizione di Claudio Castiglioni, che ha voluto definirne personalmente ogni ...

Audi R8 V10 Plus Coupé Competition : la più estrema di sempre [foto] : Il Costruttore tedesco ha svelato la versione dell’Audi R8 più prestazionale mai prodotta fino ad oggi La Casa dei Quattro anelli ha svelato la nuova e prorompente Audi R8 V10 Plus Coupé Competition, presentata come “la versione della R8 più prestazionale mai prodotta”. Questa speciale versione vanta un completo kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio che include tra le altre cose uno splitter anteriore, ...

Niente più notch dal 2019 : Ice universe mostra alcuni prototipi (foto) : Che il notch piaccia a pochi è cosa ormai risaputa: quel che ancora non sapevamo è che probabilmente l'antiestetica tacca nera, che deturpa lo stile del frontale di alcuni tra i maggiori smartphone attuali, potrebbe essere destinato ad andare presto in pensione, dopo una parentesi non proprio fortunatissima (proprio in questi giorni vi avevamo parlato di un'applicazione utile a nascondere il notch, senza per questo rinunciare a buona parte della ...

Grande Fratello Vip – Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza : la reazione social della fidanzata del modello [foto] : La reazione di Dasha Dereviankina dopo i video dell’intesa tra Stefano Sala e Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip: la fidanzata del modello risponde a tono In questi giorni si è parlato spesso al Grande Fratello Vip dell’intesa sempre più palpabile tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Sembra infatti che il modello abbia chiesto alla bionda soubrette un bacio sotto le coperte dopo l’ultima puntata, ma che la bellissima ...

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 : sul lago di Como si celebra il sound dei più incredibili classici [foto] : L’evento viene organizzato da Bmw Group Classic e dal Grand Hotel Villa d’Este dal 2005 ed è ora riconosciuto come il Concorso di bellezza più esclusivo e caratteristico al mondo per veicoli storici Dal 24 al 26 maggio 2019, a Cernobbio, il suono sarà quello degli scarichi di circa 50 auto d’epoca selezionate per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Saranno in competizione per aggiudicarsi il favore della giuria e ...

Servono davvero più fotocamere negli smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenendo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

La telecamera più veloce al mondo : 10 bilioni di fotogrammi al secondo : Si chiama T-Cup, ed è stata sviluppata da un’équipe del Caltech: servirà a investigare fenomeni che avvengono su scale temporali cortissime

Il Sud Sudan - tra fiumi e foreste : la nazione più giovane del mondo vista dallo spazio [foto] : Il satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus ci porta sopra il Sud Sudan. Avendo ottenuto l’indipendenza dal Sudan nel luglio del 2011, il Sud Sudan è la nazione più giovane del mondo. Ha una popolazione stimata di 13 milioni di persone, più dell’80% delle quali risiede nelle aree rurali. La maggior parte della popolazione dipende dall’agricoltura, dalla pesca e dalla pastorizia per soddisfare le proprie necessità ...