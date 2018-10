Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc | per due anni

Calcio - Gabriele Gravina nuovo Presidente della FIGC. Eletto col 97 - 2% dei voti : Gabriele Gravina è stato Eletto Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio col 97,2% dei voti. Un autentico plebiscito alla prima votazione dell’assemblea della FIGC riunitasi a Roma, l’unico candidato alla poltrona del post Tavecchio non ha avuto alcun problema a trionfare con una percentuale praticamente totale dei consensi. Gravina ha sbaragliato il campo e le sue prime dichiarazioni sono di gioia: “Ringrazio tutti, per ...

Figc - Gabriele Gravina nuovo presidente : eletto con il 97% dei voti. Proverà a riformare il calcio con le larghe intese : Il calcio italiano riparte da Gabriele Gravina: l’ormai ex n.1 uno della Lega Pro è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto praticamente all’unanimità. Finisce la reggenza di Roberto Fabbricini e inizia una nuova era. Nessuna rivoluzione, però, anzi: l’obiettivo dei prossimi due anni (il mandato durerà fino alla fine del quadriennio olimpico, al 2020) sarà normalizzare la federazione, mettendo un po’ di ordine fra giustizia sportiva, ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della FIGC : Continua a operare nel mondo del calcio sempre come dirigente prima all'Uefa e poi negli anni Duemila come capodelegazione della Nazionale Under 21 per tre campionati europei e due olimpiadi. Dal ...

Elezioni presidente Figc - è il giorno di Gabriele Gravina : "Sono stati giorni complessi - aggiunge Fabbricini ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - nove mesi praticamente una gravidanza. Forse l'estate è stato il momento più difficile con la decisione ...

Gabriele Gravina - candidato presidente Figc/ Chi è e cosa vuole fare : il suo programma e le riforme in vista : Gabriele Gravina è l'unico candidato alla presidenza della Figc: entrerà in carica tra due settimane. Da tre anni è anche a capo della Serie C, ed è stato presidente del Castel di Sangro(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Massimo Moratti è l’idea di Agnelli per la presidenza della Figc. Ma parte già sconfitto da Gabriele Gravina : Massimo Moratti presidente della FederCalcio: è la pazza (forse impossibile) idea di Andrea Agnelli per mettere le mani sul pallone. Il 22 ottobre la Figc torna al voto: finisce il pessimo commissariamento del Coni, c’è da scegliere un nuovo capo. In pole position c’è Gabriele Gravina, candidato da Serie C e Dilettanti, mentre la ricca Serie A si ritrova ancora una volta all’angolo, come sempre divisa fra la corrente bianconera e quella ...