Conte | Mi sono ridotto lo stipendio Ma Anzaldi | Sul sito del governo

F1 - Raikkonen : 'In Ferrari ho fatto il mio tempo - sono Contento della mia futura destinazione' : Ho fatto il mio tempo con la Ferrari , vincendo gare e anche un campionato del mondo. Come pilota voglio nuove e diverse sfide ". L'approdo al team di Hinwil rappresenta un ritorno al passato per ...

Conte - l'avvocato degli italiani fa il leader pop : 'Mi sono tagliato stipendio e scorta' : ... 'L'ho conosciuto che era un cacchio di professorino, che faceva l'esegesi di cosette e cosucce giuridiche, e in quattro mesi è diventato un rivoluzionario che dice cambieremo il mondo'. E lui, il ...

Salvini : 'Io c'ero - Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio : Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo : Salvini: 'Io c'ero, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio: Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo -

Governo - caos Dl Fiscale. Conte allo stremo : “Sono io che decido” : Forse il primo vero atto di imperio il discorso pronunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles, mentre i suoi due falchi – Salvini e Di Maio – scatenavano il caos nel Governo a causa dello scontro sul Contenuto del Dl Fiscale (manipolato per Luigi Di Maio). “Il Consiglio dei ministri di sabato si svolgerà, perché a convocarlo sono io. Se ci sarà anche Matteo Salvini non lo so, perché è al nord e non so se ...

Condono - Conte convoca il cdm nonostante il no di Salvini 'Il premier sono io'. I ministri leghisti 'Non andiamo' : In mattinata era stato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia , a smontare le accuse M5S. 'Decreto manipolato? Lo conoscevano tutti', ha detto. Ma poi è sceso in campo direttamente Matteo ...

Conte : "Cdm si fa - il premier sono io" : Il Consiglio dei ministri sabato "si svolgerà , perché a convocarlo sono io. Se ci sarà anche Matteo Salvini", non lo so , perché "è al nord e non so se farà in tempo a rientrare. Ma sicuramente si ...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm : 'Salvini non ci sarà? Il premier sono io' - Salvini : 'Il decreto non si tocca' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Dl Fisco - Conte a Salvini : Cdm sabato si farà - premier sono io : Roma, 18 ott., askanews, - 'sabato il Consiglio dei ministri ci sarà, se ci sarà Salvini non lo so: in questo momento c'è la campagna elettorale, è al Nord, non so se farà in tempo a rientrare. Il ...

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono Contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

Manovra - oggi la lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

Manovra - Conte : “E’ molto bella - Merkel è impressionata”. Ma i leader sono critici Commissione al Belgio : “Troppo deficit” : Ufficialmente non è in agenda, ma sarà uno dei temi dominanti della giornata. La Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega aleggia tra i corridoi dell’Europa Building di Bruxelles, dove i leader del continente sono riuniti per il Consiglio Ue. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la Manovra che si aspettavano dalla Commissione e ci aspettiamo osservazioni critiche”, ma “ci siederemo attorno al tavolo e ...

Conte all'Ue : "Non ci sono margini per cambiare la manovra" : E' una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere". Stando a quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi l'incontro con Merkel e' durato ...

Manovra - Conte : direi che non ci sono margini di cambiamento : Dopo i nuovi richiami della Ue sulla Manovra, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriva a Bruxelles ed esclude la possibilità di modifiche: "L'abbiamo studiata molto bene. Il margine di cambiamento direi che non c'è l'abbiamo impostata in un certo modo", ha detto Conte appena giunto all'Europa bulding. "Io - ha aggiunto -confido in un dialogo costruttivo. ...

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...