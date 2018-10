Conte | l' avvocato degli italiani fa il leader pop | ' Mi sono tagliato stipendio e scorta'

Fondi Lega : Conte - se non fossi stato presidente mi sarei offerto come avvocato : "Dall'esterno è facile giudicare ma immaginate un leader di un partito di governo che da oggi in poi non dispone più di un Fondi per fare attività politica. Banalizzarlo non ha senso e avrei detto lo ...

Conte : “Capisco lo scoramento di Salvini - da avvocato mi sarei offerto per difendere la Lega” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la situazione giudiziaria di Matteo Salvini e della Lega: "Capisco lo scoramento di Salvini. Se non avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere la Lega, sarebbe stato stimolante", dice riferendosi alla sentenza con cui si conferma il sequestro di 49 milioni di euro al Carroccio.Continua a leggere

Conte - primi 100 giorni da 'avvocato degli italiani' : ... l'inflessibilità di Salvini e Di Maio , scemata negli ultimi giorni , ed il rigorismo sui conti del ministro dell'Economia Giovanni Tria, garabnte in Europa dei conti pubblici italiani.

Genova - crollo del ponte Morandi : i reati Contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Renzi a Di Maio : "Autostrade ha pagato la Lega e Conte era il loro avvocato" : Matteo Renzi risponde frontalmente a Luigi Di Maio, "punto su punto, colpo su colpo" come scrive su Facebook in un lungo post "Perché" aggiunge, "chi tace oggi sarà giudicato complice domani". L'ex premier lancia la sua controffensiva in cinque punti. 1- I soldi di Benetton "Di Maio dice che il suo governo è il primo a non aver preso soldi da Benetton o ...