Borsa | Shanghai vola a +4 | 17%

Borsa : Shanghai positiva - apre a +0 - 62% : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un rialzo dello 0,62%, a 2.566,3 punti, mentre quello ...

Borsa Shanghai poco mossa - apre a +0 - 02% : ANSA, - PECHINO, 16 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse: l'indice Composite di Shanghai registra nelle prime battute un rialzo frazionale dello 0,02% a 2.568,56 punti, mentre quello di ...

La Borsa di Shanghai in forte calo - -2 - 90% : Roma, 8 ott., askanews, - Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività, riflettori puntati sul mercato azionario di Shanghai che riapre oggi dopo una settimana senza scambi per festività nazionale. Alla ...

Cina : tonfo riserve valutarie zavorra Borsa Shanghai e yuan : Il tonfo dei mercati azionari cinesi - pari a quasi -3% - a dispetto del taglio dell'RRR per le banche da parte della People's Bank of China, si deve ll'altro annuncio arrivato dalla banca centrale, ...

Borsa : Shanghai pesante in avvio - -1 - 88% : ANSA, - PECHINO, 8 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in forte calo, al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa festiva della Golden Week: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'...

Borsa : Shanghai apre a -0 - 80% : ANSA, - PECHINO, 25 SET - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo all'indomani al ritorno agli scambi dopo il weekend lungo per la festività dell'Equinozio d'autunno: le incertezze ...

Borsa - Shanghai apre a -0 - 05% : ANSA, - PECHINO, 18 SET - Le Borse cinesi sono poco mosse in avvio, a poche ore dall'annuncio del nuovo round di dazi Usa sull'import del "made in China" per totali 200 miliardi di dollari e operativi ...

Borsa - Shanghai apre a -0 - 68% : 03.51 Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in scia alle incertezze legate ai negoziati sul commercio tra Usa e Cina. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,68% nelle prime battute e scivola a 2.663,34 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,94%, a quota 1.389,39.