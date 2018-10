Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 21 ottobre 2018 : Nuova sfida fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, 21 ottobre 2018? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso è più accesa che mai. Le due signore della Domenica continuano a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Se settimana scorsa, però, su Twitter l’hasthag #DomenicaIn aveva raggiunto il primato, questa Domenica è stato quello di #DomenicaLive a rimanere in testa per tutto il ...

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv - la Venier vince di nuovo la sfida della domenica (e gioisce). La D’Urso ringrazia i suoi spettatori (e basta) : Da una parte il racconto di Ilaria Cucchi, dall’altra l’intervista al ministro Luigi Di Maio. Ma a spuntarla ancora una volta, nella sfida tv della domenica pomeriggio, è Mara Venier. Rai1, durante il periodo di sovrapposizione tra domenica In e domenica Live, ha ottenuto una media di 2.428.000 telespettatori pari al 18,7 per cento di share mentre Canale 5 ha totalizzato una media di 2.091.000 telespettatori pari al 16,1 per cento di ...

Domenica In contro Domenica Live - il divario degli Ascolti aumenta. Gode Mara Venier - trema Barbara D'Urso : La sfida della Domenica è ancora in mano a Rai 1 e a Mara Venier con la sua Domenica In. La zia d'Italia è riuscita ancora una volta a vincere contro Barbara D'Urso e la sua Domenica Live aiutata anche dal parterre di ospiti proposti nella giornata di ieri, 14 ottobre. Nella sovrapposizione la trasmissione di Rai 1 ha siglato il 18,7% di share contro il 16,1% di Canale 5.--Nello specifico Domenica In segna il 19.2% con 2.813.000 spettatori nella ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. 33.7% per la Nazionale. Venier batte D’Urso : in sovrapposizione Domenica In 18.7% - Domenica Live 16.1% : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. La Nazionale vince con il 33.7% - Victoria al 7%. Record per Domenica In (19.2%-18.5%) : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

