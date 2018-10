Urne aperte a Marano | al voto dopo due anni di commissariamento | è l' unico comune della

ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Diretta live risultati Trento e Bolzano : Urne aperte - si vota! : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Elezioni 'trasparenti' : cabine aperte ed Urne in plexiglass - via libera dalla Camera : Necessita' di evitare i brogli e dare la possibilita' agli studenti fuori sede di votare anche lontano dalla propria residenza. La proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati rappresenta il primo passo verso il definitivo cambiamento di alcuni aspetti concreti che riguardano le Elezioni [VIDEO]. Trecentouno sono i voti favorevoli, settantotto quelli contrari e centosei gli astenuti. I partiti che si sono schierati a favore sono ...

Romania - Urne aperte per il referendum contro le nozze gay | : La proposta è di modificare la Costituzione cambiando la definizione "unione tra coniugi" in "unione tra un uomo e una donna". È un'iniziativa di una organizzazione conservatrice, che ha lanciato una ...

Romania - aperte le Urne al referendum popolare contro le unioni gay. Lo appoggiano i socialisti e la Chiesa : In Romania le coppie omosessuali non possono sposarsi. Ma alcuni vogliono essere sicuri che non possano farlo nemmeno in futuro. I 19 milioni di elettori del Paese sono chiamati alle urne tra oggi e domani, in un referendum d’iniziativa popolare che si propone di cambiare la norma costituzionale sul matrimonio, abolendo il riferimento ai “coniugi” e sostituendolo con “uomo e donna”, così da sbarrare la strada a ogni ...

Totti : 12 librerie resteranno aperte ore nottUrne per sua biografia : Roma – Francesco Totti come Harry Potter. Dopo le lunghe file davanti le librerie di qualche anno fa per l’uscita del maghetto, i lettori torneranno a incontrarsi di notte, questa volta per l’ex capitano della Roma. Nella notte tra domani e giovedi’, infatti, 12 librerie Mondadori di Roma e dintorni terranno straordinariamente aperte le porte tra le ore 00.01 e le ore 2 per offrire ai fan di Francesco Totti la ...

Elezioni Svezia 2018 : Urne aperte oggi/ Risultati ultime notizie : in ascesa Akesson e la destra anti-migranti : Elezioni Svezia 2018, Risultati e ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:30:00 GMT)