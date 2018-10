Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri provinciali

Si vota Oggi in Trentino e Alto Adige : 7.26 Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e Bolzano per rinnovare i consigli provinciali. In Trentino i seggi sono aperti dalle 6 alle 22, in Alto Adige dalle 7 alle 21. In ciascuna provincia si eleggono 35 consiglieri provinciali. In Trentino viene anche eletto direttamente il presidente della provincia,in A.Adige l'elezione del governatore spetta ai consiglieri eletti. In Trentino gli aventi diritto al voto sono 429.769,in ...

Trentino - bomba carta contro sede lega dove Oggi va Salvini : Spaccati i vetri ad Ala. Ministro, 'sono stati gli anarchici' - "bomba carta nella notte contro una sede della lega ad Ala, in provincia di Trento. Sono stati gli anarchici. Sono orgoglioso delle ...

Trentino - bomba carta contro una sede della Lega dove Oggi è atteso Salvini : Una bomba carta è esplosa nella notte contro la sede della Lega ad Ala, in provincia di Trento, che oggi ospita il ministro dell’Interno, Matteo Salvini per un tour per le elezioni provinciali del 21 ottobre. Sul caso indagano i carabinieri di Rovereto. L’esplosione, spiegano i militari che indagano sul caso, si è verificata intorno alle 2.30 di n...

Bomba carta contro sede Lega in Trentino che Oggi ospita Salvini : Una Bomba carta è esplosa nella notte contro la sede della Lega ad Ala, in provincia di Trento, che oggi ospita il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Sul caso indagano i carabinieri di Rovereto.L'esplosione, spiegano i carabinieri di Rovereto che indagano sul caso, si è verificata intorno alle 2.30 di notte. I militari dell'Arma si sono recati sul posto per i primi rilievi, e i reperti verranno analizzati per stabilire con ...

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove Oggi è atteso Salvini : due denunciati : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. Il governatore: "Massima durezza contro i responsabili"

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove Oggi è atteso Salvini : TRENTO - Un boato nella notte e sono andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale. Una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per ...

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove Oggi è atteso Salvini : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. La scritta: "Ancora fischia il vento"

Trentino - bomba carta nelle sede della Lega dove Oggi è atteso Salvini : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. La scritta: "Ancora fischia il vento"