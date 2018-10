Moto3 | Motegi | Bezzecchi vince e avvicina Martin

Moto3 - Motegi : Bezzecchi trionfa e aggancia Martin : Motegi - Marco Bezzecchi vince la gara di Moto3 a Motegi e con la terza vittoria stagionale aggancia Jorge Martin, rivale in campionato e a zero punti nella prova nipponica. Bezzecchi ha beffato ...

Moto3 – Bezzecchi riapre il Mondiale a Motegi : tutta la gioia del ‘boss’ Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia per la vittoria di Bezzecchi al Gp del Giappone che riapre il Mondiale di Moto3: la reazione del Dottore Splendida vittoria di Marco Bezzecchi oggi al Gp del Giappone: il giovane pilota italiano ha approfittato della caduta di Jorge Martin, a Motegi, per riaprire il Mondiale e portarsi a -1 dal suo diretto rivale. Un favoloso successo per Bezzecchi, che si prende un importante rivincita, personale, dopo la ...

Moto3 – Bezzecchi show nel Gp del Giappone - Martin cade a Motegi : il Mondiale riaperto : Il Mondiale di Moto3 si riapre: Bezzecchi trionfa al Gp del Giappone, mentre Jorge Martin cade a Motegi Spettacolo nella notte italiana! Il Gp del Giappone ha regalato forti emozioni sin dalla gara di Moto3: a trionfare sul circuito di Motegi è stato un eccezionale Marco Bezzecchi, che approfittando della caduta di Jorge Martin ha riaperto il Mondiale. Il giovane pilota italiano si è lasciato alle spalle Dalla Porta e Binder, portandosi ...

Moto3 - Motegi : Foggia lotta con i primi ed è 4° : Gran Premio del Giappone di conferme e soddisfazioni per lo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3. Sul podio a Buriram, Dennis Foggia arriva a soli 170 millesimi dal ripetere il piazzamento del ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi riapre il Mondiale! Vittoria a Motegi - Jorge Martin cade : Marco Bezzecchi ha clamorosamente riaperto il Mondiale di Moto3. Il centauro della Prustel GP ha infatti vinto il GP del Giappone (terzo trionfo in campionato) e ha approfittato al meglio del ritiro di Jorge Martin: ora lo spagnolo ha solo un punto di vantaggio sul pilota italiano quando mancano tre gare al termine della stagione. Sembrava tutto finito dopo la caduta all’ultima curva nel GP di Thailandia e invece un nuovo colpo di scena ha ...

Motegi Moto3 - pole Rodrigo; Bezzecchi scatta 3° : Sarà l'argentino Gabriel Rodrigo, Ktm, a partire dalla pole position nella gara della Moto3, in una prima fila completata dall'inglese John McPhee e da Marco Bezzecchi, che dopo essere stato buttato ...

Moto3 – Qualifiche Gp del Giappone : Prima pole per Rodrigo - bene Bezzecchi a Motegi : Gabriel Rodrigo conquista la pole position del Gp del Giappone di Moto3: Jorge Martin in seconda fila, bene Bezzecchi Lo spettacolo delle Qualifiche è iniziato! I primi ad aprire le danze sono stati i più giovani della Moto3, a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Ottima prestazione di Rodrigo, che a Motegi conquista la sua Prima pole position in carriera. L’argentino ha chiuso le sue Qualifiche del Gp del Giappone ...

Moto3 - Motegi : Foggia in terza fila - scivola Vietti : ... proprio nell'ultimo assalto al time attack Celestino Vietti Ramus finisce a terra, ma con i giusti presupposti per risalire la china domani in gara , diretta TV esclusiva su Sky Sport MotoGP HD alle ...

Moto3 - Vietti e Foggia : 'Buon inizio a Motegi' : Complimenti e in bocca al lupo a Celestino che oggi ha esordito a tutti gli effetti nel Campionato del Mondo".

Moto3 - GP Giappone 2018. Il venerdì di Motegi è di Kornfeil al mattino e Bezzecchi al pomeriggio : Una giornata loffia, un po' bagnata e un po' no, un ibrido che non scalda gli animi, nemmeno quelli dei più esuberanti giovani della Moto3. Cielo bigio, colore quasi naturale da queste parti, e il ...