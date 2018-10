Claviere | Salvini | invito Castagner a Roma

I funzionari del Viminale in arrivo a Claviere. Salvini : “L’Italia non è più pavida” : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. ...