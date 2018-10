Premier | in testa Man City e Liverpool

Premier League : City e Liverpool vincono e sono in testa : Travolto 5-0 il Burnley, Salah stende l'Huddersfield: Citizens e Reds al primo posto a +2 su Chelsea e Tottenham

Premier League 6a giornata : il Liverpool è da solo in testa : Gli uomini di Klopp battono 3-0 il Southampton e proseguono la loro marcia inarrestabile. Rallenta il Chelsea, 0-0 nel derby con il West Ham, e il Manchester City, 5-0 al Cardiff, aggancia proprio i ...

La Premier League testa il VAR : prove su 5 gare del 15 settembre : Il massimo campionato inglese testerà il sistema di video assistenza arbitrale in cinque gare di campionato dopo la sosta per le nazionali. L'articolo La Premier League testa il VAR: prove su 5 gare del 15 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League 2018-2019 - risultati e classifica quarta giornata : vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri : Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha ...

Premier League - 2a giornata : Chelsea-Arsenal 3-2 - Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham : Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro, 9', e Morata,...