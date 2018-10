MotoGp – Miller uomo Ducati | importanti affermazioni dell’australiano | “aiutare

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : splendida pole di Andrea Dovizioso davanti a Zarco e Miller - Marquez 6° - Rossi 9° : Una Motegi finalmente inondata dal sole, ci ha regalato una qualifica davvero emozionante e lottata sul filo dei millesimi. La pole position del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP va ad uno strepitoso Andrea Dovizioso (Ducati) che nel suo ultimo tentativo piazza il tempo di 1:44.590, ma tutta la sessione è risultata una battaglia splendida, con la prima posizione che è passata di mano numerose volte ed a diversi piloti. Il romagnolo ha ...

MotoGp – Che ridere ad Aragon : Miller spinge Vinales tra gli applausi del pubblico [VIDEO] : Con Jack Miller si ride sempre: l’australiano spinge ai box Vinales al termine delle Fp1 tra gli applausi e le risate Scena da applausi e al tempo stesso tutta da ridere questa mattina sul circuito di Motorland, nella prima sessione di prove libere del Gp di Aragon. Alla fine delle Fp1 infatti, Jack Miller ha spinto fino al rientro ai box Maverick Vinales, alle prese con uno spegnimento improvviso della sua moto. Lo spagnolo, quinto ...

MotoGp - Miller si scaglia contro Ponsson : “mi ha fatto passare per uno stronzo” : Jack Miller ha risposto per le rime alle accuse di Ponsson, non usando mezzi termini per apostrofare il francese La questione Ponsson ha fatto discutere nel circus della MotoGp, il pilota scelto come sostituto di Tito Rabat per il Gp di Misano ha fatto subito storcere il naso a Miller e colleghi. Troppo inesperto il rider francese, subito appiedato nonostante avesse firmato con la Avintia Racing un contratto per quattro gare. Ponsson ha ...

Griglia di partenza MotoGp / GP San Marino 2018 : Miller secondo a sorpresa dietro a Lorenzo in pole position : Griglia di partenza MotoGp, GP San Marino 2018: Jorge Lorenzo in pole position a Misano con il record della pista. secondo un ottimo Jack Miller, mentre Valentino Rossi è solo settimo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:27:00 GMT)

MotoGp - Misano : Lorenzo in pole davanti a Miller e Vinales. Settimo Rossi : Jorge Lorenzo, con un giro incredibile e fuori dal normale, si è preso la pole position nel gran premio di Misano. Il pilota spagnolo della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo e ha stabilito il record della pista in 1:31.629 davanti ad uno strepitoso Miller e Maverick Vinales che in sella alla sua Yamaha è riuscito a stare sotto l'1.32 prendendosi così la terza piazza che gli vale comunque la prima fila. Quarto posto per l'altra Ducati di ...

MotoGp - Miller fiducioso : “spero di lottare per le posizioni di vertice in gara. Elemento chiave? Le gomme” : Il pilota australiano ha analizzato il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gp di Misano, svelando di aver commesso anche un piccolo errore E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack Miller (1’31″916) con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales (1’31″950) con la Yamaha ...

MotoGp – Lorenzo elettrico - Miller entusiasta e Viñales contento a metà : le parole dei top-three nel parco chiuso di Misano : Nel parco chiuso i primi tre piloti delle qualifiche hanno espresso le proprie sensazioni a caldo A guardare questo Jorge Lorenzo, è davvero un peccato pensare che a fine stagione dirà addio alla Ducati. Lo spagnolo ha finalmente trovato il feeling con la Desmosedici, centrando la pole position a Misano, la quarta in carriera su questo circuito. Twitter @pramacracing Seconda posizione per la sorprendente Pramac di Jack Miller, abile a ...

MotoGp - GP Misano. Libere 3 : 1° Johann Zarco - 2° Jack Miller - 3° Andrea Dovizioso : I tempi delle Libere 3 1 Zarco 1'32.788 2 Miller 1'32.861 3 Dovizioso 1'33.278 4 MARQUEZ 1'33.322 5 CRUTCHLOW 1'33.366 6 RINS 1'33.554 7 MORBIDELLI 1'33.600 8 PEDROSA 1'33.689 9 SYAHRIN 1'33.743 10 ...