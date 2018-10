Milan | Gattuso | “Vietato avere paura dell’Inter Voglio tanta intensità”

Inter-Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : Occhi puntati su San Siro, Milano si ferma: c'è il derby . L'Inter per continuare il suo momento positivo, il Milan per dare una svolta alla stagione: 15 gol fatti, 12 punti e Higuain in stato di ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...

Milan - Suso : “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a Gattuso” : A Milano si respira già aria di derby della Mole. Sarà una sfida sostanzialmente equilibrata e combattuta per tutti e 90 minuti. Non esiste un favorito, sia per l’ottimo momento attraversato dal Milan, sia per la serie di risultati utili consecutivi messi a segno dall’Inter. Suso sarà un assoluto protagonista del match, e sulle pagine […] L'articolo Milan, Suso: “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a ...

Rivera : 'Io il dopo Gattuso? Milan ai Milanisti... Mazzola? Prendeva più di me - noi rossoneri eravamo casciavit' : 'Provai ad avere lo sport ma piaceva troppo a Veltroni... Detto ciò, faccio notare a Sandro che lui partì da centravanti e poi divenne mezzala: invecchiando si arretra'. Ma dicevamo dei suoi anni ...

Milan - ha ragione Silvio Berlusconi? Solo tre squadre in Serie A usano il modulo di Gennaro Gattuso : Fosse politica, Gattuso con il suo 4-3-3, dove ogni giocatore è al suo posto, rappresenterebbe la maggioranza, Berlusconi la minoranza. In A le squadre che si schierano con due punte sono infatti 9 ...

Verso il derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l’11 che sfiderà l’Inter [GALLERY] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Higuain : "Milan - vinciamo subito. Gattuso mi piace da matti" : Dopo anni di attaccanti spuntati: sei gol e un assist in sette partite, abbonamenti schizzati in su dell'84% nei primi dieci giorni dal suo arrivo, tifosi e società innamorati pazzi. In questo momento,...

Inter-Milan - Higuain a Sky : 'Riporterò il Milan dove merita. Gattuso somiglia a Sarri' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

A tutto Higuain : 'Milan - vinciamo subito. Gattuso super - la Juve mi ha cacciato' : Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi trovate la versione integrale della lunga chiacchierata col fuoriclasse argentino. Eccone alcuni estratti. Gonzalo Higuain, 30 anni. LaPresse Higuain, la ...

Higuain : 'Al Milan sono rinato - Gattuso top. Ibrahimovic? E' il benvenuto' : Milan NEWS La carica di Gonzalo Higuain a ridosso di Inter-Milan . Il Pipita , pronto al suo primo derby Milanese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo il classico di Madrid, il bomber albiceleste è pronto a vivere una nuova stracittadina bollente: 'Tutti i derby hanno un sapore speciale. Stavolta sarà lo stesso, anche ...

Milan - Romagnoli : 'Siamo molto legati a Gattuso - adesso abbiamo una società solida' : Hanno tanta esperienza e conoscono bene questo mondo. Sono presenti e ci fanno vedere la loro presenza. abbiamo una società solida e questo è importantissimo per noi per stare tranquilli. Loro ci ...

Milan - Romagnoli recupera e mette il derby nel mirino : “Siamo molto più forti degli altri anni - disposti a morire per Gattuso” : Inter-Milan si avvicina e l’atmosfera inizia a surriscaldarsi. Il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli, che ha recuperato dall’affaticamento al flessore e sarà regolarmente in campo nel derby, ha parlato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport facendo un confronto con gli anni passati: “Siamo molto più forti degli altri anni, degli altri derby. Abbiamo ambizioni molto più elevate e possiamo fare bene. Bisognerà ...

Milan - Romagnoli : “Il numero 9 più forte che c’è? Non ho dubbi. Su Gattuso…” : Manca poco al derby di Milano e Alessio Romagnoli è apparso sicuro di se e grintoso, proprio come quando interpreta il ruolo di difensore centrale con la maglia dei rossoneri. Il difensore ex Roma e Sampdoria, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport parlando di obiettivi: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile […] L'articolo Milan, Romagnoli: “Il numero 9 più forte che c’è? Non ho dubbi. ...

Derby Inter-Milan - Romagnoli a Sky : 'Moriremmo per Gattuso - siamo più forti dello scorso anno' : Il Milan è una squadra favolosa, perché è una delle squadre più vincenti del mondo. E' uno spettacolo giocare questo Derby perché il fascino che dà questa partita dagli spalti e dal campo è ...