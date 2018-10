M5S | al Circo Massimo la birra da 7 euro e il bicchiere-gadget a 5 stelle che si

M5S - No Tap a 5 stelle pronti a contestare Beppe Grillo al Circo Massimo : Quando arrivano i No Tap? Li aspettano tutti. Loro stanno salendo sul pullman dalla Puglia e raccontano: 'Faremo casino quando parla Grillo, domani'. Per amplificare la loro contestazione ai vertici 5 ...

ITALIA 5 STELLE - M5S AL CIRCO MASSIMO/ Diretta streaming video : Di Maio - "combattuto per difendere onestà" : ITALIA 5 STELLE, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 STELLE. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:16:00 GMT)

M5S al Circo Massimo - Fico : no alleanza con Lega alle elezioni : "Non ci dobbiamo mai dimenticare chi eravamo ieri, questo è uno dei punti fondamentali perché spesso si arriva nei Palazzi e ci si accomoda". Questo il richiamo del presidente della Camera Roberto ...

Italia 5 Stelle - M5S al Circo Massimo/ Diretta streaming video : Raggi - "noi barbari? Hanno lasciato macerie" : Italia 5 Stelle, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:21:00 GMT)

Italia 5 stelle - in 30mila al Circo massimo. Di Maio : “Mi sono arrabbiato per difendere principio M5S : l’onestà” : “Siamo al governo e riempiamo ancora di gente le piazze”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. “Ma contiamo di arrivare a 50mila entro la fine della serata”. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che ...

M5S - festa 5 stelle al Circo Massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo Massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che...

M5S - festa 5 stelle al Circo massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che consentirà alle persone di Circondarlo e Circolargli liberamente intorno e due ...

Festa M5S al Circo Massimo : Grillo e Bennato canteranno insieme sul palco : 'Beppe Grillo ed Edoardo Bennato suoneranno e canteranno insieme al Circo Massimo , come già fatto in passato per altri eventi e raduni collettivi. Il duetto calcherà il palco nel corso di Italia 5 ...

M5S - Di Maio vede Grillo e Casaleggio. E annuncia : “20-21 ottobre Italia 5 stelle al Circo massimo. Ci sarà anche Conte” : Un pranzo nella capitale tutti e tre insieme come non se ne vedeva da un po’ di tempo. Luigi Di Maio ha incontrato il garante del Movimento Beppe Grillo e il figlio del cofondatore Davide Casaleggio per fare il punto della situazione sul governo e lavorare, tra le altre cose, sull’organizzazione della prossima “Italia 5 stelle”. L’ormai tradizionale raduno quest’anno torna a Roma, là dove già era stato nel ...

Italia 5 stelle torna a Circo Massimo - 20-21 ottobre kermesse M5S : Roma, 11 set., askanews, - torna al Circo Massimo, a Roma, Italia 5 stelle: l'appuntamento con la kermesse M5s è per il 20 e 21 ottobre. Lo ha annunciato Luigi Di Maio, sul Blog delle stelle. 'Poco fa ...

