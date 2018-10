La truffa delle case vacanza fantasma Indagati anche due bergamaschi

Accusato di truffa : a processo l'inventore delle turbine minieoliche : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - truffati delle banche : le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

truffa delle riviste - raffica di patteggiamenti : Truffa delle riviste, raffica di patteggiamenti. Ieri, lunedì 24 settembre, in Tribunale a Monza l'udienza preliminare per la banda con sede a Cologno e Brugherio che a febbraio era stata incastrata ...

Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte : Si stanno moltiplicando le testimonianze di utenti che riferiscono di avere ricevuto strani SMS da parte di MediaWorld ma si tratta di una truffa L'articolo Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte proviene da TuttoAndroid.

La truffa delle "case vacanza fantasma" : 8.21 Case vacanze in affitto a prezzi concorrenziali: l'unico problema è che le le case non esistevano. Una truffa scoperta dai carabinieri di Rimini e Cattolica che hanno denunciato 8 italiani,i quali hanno ingannato una cinquantina di ignari vacanzieri con quella che è stata ribattezzata la "truffa della case vacanza fantasma".Le inserzioni erano sul web e la caparra 200-300 euro,veniva accreditata con transazioni telematiche.Le case ...

Rimborso del canone Rai - allerta Agenzia delle Entrate : «Attenti alla e-mail truffa» : Lo schema è sempre lo stesso: veri e propri messaggi spam inviati via e-mail a ignari utenti, che promettono un Rimborso , variabile, del canone Rai da parte di un indirizzo di posta elettronica ...

Cilento - la truffa delle case vacanze : denunciata una 45enne napoletana : Ennesimo caso di truffa nel salernitano. I carabinieri della stazione di via Adua, a Napoli, hanno denunciato presso la procura di Reggio Emilia una napoletana 45enne di cui non sono state rese note le generalità: la donna è accusata di truffa. L'indagata è stata accusata di avere raggirato una turista, ricevendo dei soldi per avergli affittato una casa vacanze inesistente per il Ferragosto, situata nel Cilento. Le truffe con annunci in rete La ...

Mutilazioni e fratture agli arti per i premi delle assicurazioni : scoperta maxi truffa : Con grossi dischi in ghisa provocavano ferite o fratture con l'obiettivo di truffare le assicurazioni: c'è "scappato anche...