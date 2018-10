DAVIDE ROSSI | IL FIGLIO VASCO A PROCESSO Accusato di omissioni di soccorso e lesioni

Vasco Rossi - il figlio DAVIDE a processo per omissione di soccorso : L'incidente, avvenuto a Roma nel quartiere Balduina, risale alla sera del 16 settembre del 2016. Nel processo, deciso dal pm Santina Lionetti, è imputato anche Simone Spadone, 34 anni, amico di Rossi ...

Vasco Rossi - a processo il figlio DAVIDE : causò un incidente e non si fermò a prestare soccorso : Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, finisce a processo. Il ragazzo, ora 31enne, nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di...

Vasco Rossi - il figlio DAVIDE va a processo : la grave accusa : Guai per Davide Rossi, figlio di Vasco. Il giovane, recentemente visto a Temptation Island Vip 2018, negli ultimi tempi è finito spesso al centro delle cronache. Qualche settimana fa, in occasione di una lunga intervista concessa all’agenzia AdnKronos, si è detto felice: “È un periodo della mia vita in cui mi sento pieno d’amore, non è stato facile ma ho trovato il coraggio, qualcuno che ha creduto in me e spero che il mio ...

DAVIDE ROSSI - il figlio di Vasco a processo/ È accusato di lesioni gravi e omissione di soccorso : Davide Rossi, il figlio di Vasco a processo: è accusato di lesioni gravi e omissione di soccorso per un incidente avvenuto a Roma la sera del 16 settembre 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:52:00 GMT)

DAVIDE ROSSI a processo per omissione di soccorso : Velocità sostenuta e limiti non rispettati, poi una precedenza obbligatoria mancata. Infine l'impatto. È successo il 16 settembre 2016, a Roma, nella zona della Balduina. E a provocare l'incidente è Davide Rossi, primo figlio di Vasco Rossi, oggi accusato di essersi allontanato senza prestare assistenza alle due vittime coinvolte, due ventenni a bordo di una Panda.La procura di Roma, infatti, lo ha citato in giudizio per omissione di soccorso e ...

DAVIDE ROSSI - figlio di Vasco a processo : causò un incidente e non soccorse le vittime : Nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di soccorre le vittime si allontanò. Per questo Davide Rossi, 32 anni, primo figlio del cantante Vasco, è stato citato in giudizio dalla Procura di Roma. Il procedimento è fissato per il pRossimi 15 gennaio davanti al giudice monocratico della Capitale per reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di ...

“Come il padre”. DAVIDE - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

DAVIDE ROSSI/ Il figlio del rocker si trasforma in tentatore e esce con un nuovo brano (Temptation Island Vip) : DAVIDE ROSSI, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:19:00 GMT)

DAVIDE Rossi/ Il figlio di Vasco diventa tentatore (Temptation Island Vip) : Davide Rossi, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:30:00 GMT)

DAVIDE ROSSI parla di Vasco - figlio e fan orgoglioso ma “procedo per la mia strada” : Davide Rossi parla di Vasco, suo padre. Si dice un figlio orgoglioso e un fan del Blasco nazionale ma vuole proseguire per la propria strada. La musica è ormai un vizio di famiglia: dopo il grande successo di Vasco Rossi, anche suo figlio Davide ha deciso di intraprendere la carriera al fianco delle sette note. Quel cognome è indubbiamente un peso da portare e Davide Rossi spiega di voler procedere per la propria strada, in autonomia. ...

DAVIDE ROSSI - il figlio di Vasco Rossi con "A morire ci penso domani" : La musica rock ha un nuovo e promettente esponente. Si tratta di Davide Ross i che con il singolo 'A morire ci penso domani' si appresta a debuttare nel panorama musicale di oggi. Un illustre ...

DAVIDE ROSSI lancia il singolo A morire ci penso domani : il figlio di Vasco debutta in radio : Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani. Il figlio di Vasco approda in radio con un brano che sarà disponibile per tutte le radio a partire dal 14 settembre, con un testo scritto da Lorenzo Mastropietro. Il brano è anche l'apripista di un disco che potrebbe arrivare molto presto ma che ancora non ha una data di uscita ufficiale. Queste le parole di Davide Rossi per presentare A morire ci penso domani, nuovo singolo in radio ...