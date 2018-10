Crozza-Moscovici | “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia Comincia

ilfattoquotidiano

Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Moscovici? "Tout quant". E definisce "un capolavoro, una Monna Lisa" la manovra del Burkina Faso rispetto a quella italiana. Poi rivela che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, gli ha consegnato il proprio cv per un lavoro in Francia: comincerà lunedì in una pasticceria di Avignone.