Boccia al governo dopo il taglio del rating | Correggere la manovra | servono più

Boccia - Confindustria - : 'Ora il governo corregga la manovra' : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il governo è puntare sulla crescita, correggendo la manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Boccia - governo ora corregga la manovra : CAPRI , NAPOLI, , 20 OTT - "E' evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose. La sfida che il governo deve fare propria è sulla crescita, spiegare l'...

MOODY'S TAGLIA IL RATING DELL'ITALIA/ Declassamento a Baa2 - Boccia : "Governo cambi manovra" : Moody’s TAGLIA il RATING dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana Boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:08:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Il Governo cambierà la manovra Bocciata da Moody’s? : La RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 è contenuta nella manovra 2019 che ha ricevuto un giudizio negativo da parte dell’agenzia di rating Moody’s(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Boccia : ora governo aggiusti la Manovra : 11.05 "E' chiaro che sia la lettera Ue che il declassamento erano nelle cose.La sfida che il governo deve affrontare è nella crescita,spiegare l'analisi di impatto di questa Manovra,correggerla,spostando più risorse sulla crescita. Se ce la fa sulla crescita e tra pochi mesi cominciamo a crescere in occupazione ed export l'Italia ha vinto la stagione riformista europea;se non ce la fa perché usa le risorse per fare deficit e debito strutturale, ...

Boccia : 'Governo corregga la manovra'. Ipotesi calo deficit : "E' evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose. La sfida che il governo deve fare propria è sulla crescita, spiegare l'analisi di impatto di questa ...

Boccia : dopo il declassamento di Moody's il governo corregga la manovra : Cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale, ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, che a oggi non è chiaro". Secondo Boccia le risorse "...

Gli industriali del Nord Bocciano il governo Conte : Ieri c'è stata un'altra staffilata del mondo confindustriale all'indirizzo di Palazzo Chigi, in occasione dell'assemblea generale di Assolombarda, alla Scala di Milano. Assolombarda, la più grande ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : lettera dall'UE Boccia la manovra del Governo italiano (19 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: durissima lettera dell'Unione Europea al Governo italiano. Scontro nel Governo per l'ennesima... manina. La sorella di Cucchi attacca. (19 ottobre 2018).(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:20:00 GMT)

PD - Francesco Boccia : 'Governo non credibile - sta combinando solo pasticci' : Intervistato da Radio Radicale, il deputato del Partito Democratico [VIDEO] Francesco Boccia, ha parlato della manovra finanziaria e dei rapporti conflittuali dell'attuale Governo con la Commissione Europea. Il deputato pugliese, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, ha dichiarato: Mai come in questo momento bisogna far quadrato intorno all'Italia e dire a questa Europa che insieme dobbiamo cambiarla, altrimenti il rischio ...

Manovra - Ufficio parlamentare di bilancio contro il governo : “Nessuna informazione obsoleta dietro la nostra Bocciatura” : “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019″. A una settimana dalla bocciatura delle previsioni inserite dal governo nella Nota di aggiornamento al Def, l’Ufficio parlamentare di bilancio pubblica un comunicato durissimo contro il governo che nel Documento programmatico appena inviato a Bruxelles sembra attribuire alle “informazioni parziali e ...

Governo - Boccia : con l'ansia non si costruisce il futuro - pensare allo spread : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sollecita il Governo a ristabilire un clima di fiducia e a evitare dichiarazioni che creano incertezza e fanno salire lo spread. “Non si costruisce un futuro cavalcando ansie", ha detto Boccia nel corso del suo intervento all'assemblea generale di Unindustria. "Mi ha fatto riflettere che il risparmio aumenta perché - ha sottolineato - non è un buon ...

Dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio. Tutti quelli che hanno Bocciato il governo : In particolare Franzini ha sottolineato come "le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat non risultano favorevoli: negli ...

Manovra - Tria : 'governo conferma previsioni Nadef'. Snobbata Bocciatura Upb : Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def.