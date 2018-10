Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un armadio

Latina - Bimbo di sei anni muore travolto da un armadio :

Bimbo di 6 anni muore travolto da un armadio : Tragedia nel pomeriggio a Campoverde, vicino Latina. Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un armadio che gli è caduto addosso. All’arrivo all’ospedale di Aprilia per il Bimbo non c’era più nulla da fare. Da una prima ricostruzione, sembra che si trovasse in casa del nonno che stava facendo lavori di ristrutturazione quando gli è caduto un armadio addosso. Del caso si occupano i carabinieri. L'articolo ...

Incidente per un Bimbo di quattro anni a Pozzolengo : I volontari della Croce Rossa italiana sono subito accorsi sul luogo del sinistro. La missione risulta ancora in corso. Ti potrebbe interessare:

Usa - Bimbo di 3 anni scompare nel nulla : ritrovato dopo due anni a duemila chilometri di distanza : Christina Hale non voleva rassegnarsi all'idea che, dopo il divorzio, il marito avesse ottenuto la custodia esclusiva di Matthew , il loro figlio di appena tre anni. E così, a settembre 2016, pochi ...

