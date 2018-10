USA | preoccupazione per una malattia misteriosa simile alla polio

Blastingnews

: RT @giovann_one: Per Telese, un condono sul nero (ma lui, da bravo soldatino, usa l’espressione “pace fiscale”) sarebbe in realtà una “f… - mario_bontempo : RT @giovann_one: Per Telese, un condono sul nero (ma lui, da bravo soldatino, usa l’espressione “pace fiscale”) sarebbe in realtà una “f… - mito1807 : RT @NamanTarcha: #ASaudita La preoccupazione di Usa e Ue sul futuro del loro grande e ricco alleato e sponsor del #terrorismo mondiale non… - VRaskolnikov : RT @giovann_one: Per Telese, un condono sul nero (ma lui, da bravo soldatino, usa l’espressione “pace fiscale”) sarebbe in realtà una “f… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) I funzionari medici non sanno come si stia diffondendo la, ma si sa che colpisce principalmente i giovani: oltre il 90% dei pazienti ha meno di 18 anni. L'AFM, mielite flaccida acuta, una rara, attacca il sistema nervoso del paziente e in particolare il midollo spinale causando un'estrema debolezza delle braccia e delle gambe. "Molte volte può iniziare con quella che sembra essere unarespiratoria, o un po' di febbre", ha detto Tara Narula, cardiologa e collaboratrice di CBS News. "Il segno distintivo è la comparsa improvvisa di debolezza nelle braccia o nelle gambe. I bambini possono anche avere difficoltà a deglutire, problemi con il loro linguaggio, abbassamento del viso, problemi con i muscoli degli occhi". E nei casi più gravi, la patologia può mettere a rischio la stessa sopravvivenza. Se colpisce il diaframma e disturba la ...