Uccisa per la denuncia di un giro pedofili | arrestato mandante

Zackie Oh è stata Uccisa perché lottava per i diritti lgbtq : Zak Kostopoulos era gay, drag queen, sieropositivo. È stato picchiato a morte in pieno giorno ad Atene, davanti a tante persone che filmavano la scena e osservavano, senza fare niente. Leggi

Fu Uccisa perché denunciò i pedofili - mandante arrestato 14 anni dopo : è un boss : I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata hanno dato oggi esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata,...

Si ferma per aiutare un amico : viene violentata e Uccisa : Il terribile omicidio è avvenuto a Città del Capo: per la studentessa 21enne non c'è stato nulla da fare. Arrestati quattro...

Sventra la pancia della madre per rubarle il bambino/ Uccisa e legata con il filo spinato a un albero : Una donna incinta all'ottavo mese è stata squartata da una coppia che le ha rubato il neonato dal ventre sostenendo poi di essere loro i genitori(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:47:00 GMT)

RENATA RAPPOSELLI - EX MARITO ACCUSA IL FIGLIO : "Uccisa PERCHÉ VOLEVA SOLDI"/ Le amiche - "non ci crediamo" : RENATA RAPPOSELLI, l'ex MARITO ACCUSA il FIGLIO dell'omicidio: “Dopo ha giocato al computer”, ha rivelato Giuseppe Santoleri su Simone, come riportato da Pomeriggio 5(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Si ferma per aiutare un amico preso di mira da gang - stuprata e Uccisa a colpi di pietra : La terribile storia di Hanna Cornelius, la 21enne trovata esanime in una pozza di sangue in alcuni cespugli ai lati della strada nell'hinterland di Città del Capo, in Sudafrica. Quattro uomini alla sbarra: hanno tentato di uccidere anche l'amico 22enne della giovane, abbandonato perché creduto morto.Continua a leggere

MALTA SI MOBILITA PER DAPHNE/ La folla chiede verità e giustizia per la giornalista Uccisa un anno fa : MALTA si MOBILITA in memoria di DAPHNE Caruana Galizia: la giornalista uccisa in circostanze misteriose un anno fa. Una gran folla invoca verità e giustizia per il caso(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:10:00 GMT)

Donna Uccisa a Ragusa : lunedi' interrogatorio di garanzia per il marito : lunedi' a Ragusa si terra' l'interrogatorio di garanzia per Giuseppe Panascia, il marito di Maria Zarba uccisa in casa, indagato per omicidio doloso.

Anziana donna Uccisa a Ragusa : fermato l'ex marito per omicidio : È stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa per omicidio volontario Giuseppe Panascia, 74 anni, il marito di Maria Zarba, 66 anni, uccisa ieri sera nella sua abitazione, nel centro del capoluogo ...

Donna Uccisa a Ragusa : fermato per omicidio ex marito della vittima - : Il 74enne, secondo l'accusa, ha colpito più volte la moglie , uccidendola. A scatenare la lite fra i due, la separazione della coppia che il coniuge non aveva accettato

Donna Uccisa a Ragusa : disposto il fermo per il marito : Emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Giuseppe Panascia, 74 anni, indagato per omicidio volontario con l'accusa di avere ucciso la moglie Maria Zarba, 66 anni, a Ragusa giovedì. Il provvedimento che porta la firma del sostituto procuratore Giulia Bisello è stato adottato al termine del sopralluogo condotto dalla Squadra mobile assieme all'indagato dopo un lungo interrogatorio.

Omicidio Fiumicino - il personal trainer confessa : 'L'ho Uccisa dopo la lezione - voleva svelare la nostra storia' : 'Ho ucciso io Tanina, voleva raccontare a tutti di noi. L'ho ammazzata in palestra dopo la lezione. L'ho voluta incontrare per dirle che questa storia così non poteva continuare'. Alla fine è crollato ...

Donna trovata morta in un canale a Fiumicino - il personal trainer confessa : 'L'ho Uccisa - non voleva che la lasciassi' : Andrea De Filippis , il personal trainer sospettato di aver ucciso Maria Tanina Momilia trovata morta a Fiumicino , ha confessato il delitto. L'uomo si è presentato in caserma dai carabinieri ...

Delitto Fiumicino - confessa il personal trainer : 'L'ho Uccisa con un peso da palestra' : Alla fine è crollato Andrea De Filippis, personal trainer di Maria Tanina Momilia, la donna ritrovata morta lunedì scorso in un canale a Fiumicino, in provincia di Roma. L'uomo, indagato nelle scorse ore per l'omicidio, si è presentato questa mattina in caserma a Fiumicino insieme al suo avvocato per confessare il Delitto [VIDEO]. Gli uomini dell'arma [VIDEO] lo hanno accompagnato al comando di Ostia dove in presenza del pubblico ministero ha ...