Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre | remake iPad Pro | MacBook Air e altro ancora

Moto3 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere. Jakub Kornfeil il migliore del venerdì - Marco Bezzecchi il Più veloce su pista bagnata : Un primo giorno di prove libere un po’ particolare quello del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Motegi le diverse condizioni meteorologiche hanno influenzato i due turni odierni: le PL1 si sono svolte su pista asciutta e le PL2 su asfalto bagnato/umido. Va da sé che i tempi delle due sessioni abbiano una differenza sostanziale. Su tracciato “Dry“ la KTM del ceco Jakub Kornfeil è ...

Santi - Confcommercio - : "Più che i divieti - al centro storico servono azioni di rilancio" : 'Non siamo pregiudizialmente contrari a misure che riducono la presenza di veicoli nel centro storico; ma siamo più che convinti che queste misure non siano sufficienti a rilanciare questa area, come ...

Smascherati - i segreti dietro ai ritratti Più famosi della storia dell'arte : L'affascinante Danae dipinta da Tiziano era nella realtà la cortigiana prediletta del cardinale Farnese; la Venere allo specchio fu l'amante di Velázquez e gli diede l'unico figlio maschio. Chi era ...

L'elettrone è perfettamente sferica - lo conferma anche il ritratto Più preciso : Il ritratto pi dettagliato mai fatto delL'elettrone conferma la sua forma sferica perfetta e, con essa, conferma ancora una volta la teoria di riferimento della fisica, il Modello Standard . ...

Flavio Bucci che fu Ligabue in tv : «Non ho Più soldi - devo vivere in una casa famiglia» Vita tra alcol e droga - Video : Bucci, volto tv del pittore Ligabue, vive in casa famiglia«Ho speso tutto in alcol e droga». Un film lo racconta

Furia Al Bano contro il Festival di Sanremo : “Ecco perché non partecipo Più” : AlBano Carrisi e il Festival di Sanremo, ci tornerà per l’edizione 2019? Il Leone di Cellino San Marco, come ricorderete, qualche anno fa ebbe da ridire con gli organizzatori. Il suo sfogo divenne virale e fa discutere ancora adesso. Eppure il Teatro Ariston dovrebbe rievocare ricordi piacevoli per Carrisi che, qualche anno fa, è tornato su quel palco per la prima volta con Romina Power. Da lì, da quella edizione – diventata celebre ...

Arrivano i preservativi che si autolubrificano : anticoncezionali Più sicuri - proteggono meglio da malattie veneree e rendono Più piacevole il rapporto : Una equipe di ricercatori della Boston University, negli Stati Uniti, ha sviluppato un sistema per rendere autolubrificanti e più confortevoli i preservativi in lattice. Gli studiosi hanno applicato un rivestimento idrofilo che reagisce ai fluidi corporei durante l’amplesso per lubrificare il preservativo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica della Royal Society e lo studio è stato finanziato dalla Bill and ...

Cambiamento climatico - l'economia sostenibile porta - anche - Più posti di lavoro : Per il Cese, la spesa europea per la lotta al Cambiamento climatico dovrebbe aumentare fino al 40 percento. Chi non opera la conversione economica 'si troverà presto agli ultimi posti del mercato ...

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n.1 del mondo sarà Più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...

Dracula - le incarnazioni Più memorabili sullo schermo : NosferatuBlood for DraculaDracula di Bram StokerDraculaCastlevaniaDracula morto e contentoDopo aver riportato a nuova vita un personaggio ormai trito e ritrito come Sherlock Holmes, affidandolo all’interpretazione plastica e ossessiva di Benedict Cumberbatch, i due geni autoriali di Steven Moffat (per anni showrunner del nuovo Doctor Who) e Mark Gatiss (anche attore in serie come Game of Thrones) hanno deciso di resuscitare un’altra ...

Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett : "ci aspettiamo un'evoluzione dell'architettura piuttosto che una rivoluzione" : Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Vaccini e autismo : è la truffa medica Più dannosa degli ultimi 100 anni - il medico che l’ha teorizzata ha manipolato i dati : Dopo vent’anni esatti dalla pubblicazione dello studio in cui Andrew Wakefield teorizzava un legame tra vaccino Mpr (morbillo, parotite e rosolia) e sviluppo di autismo e malattie intestinali, la ricerca in questione è stata definita dagli esperti “la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni“. Le idee del medico, pubblicate all’epoca sulla rivista The Lancet, hanno dato impulso al movimento ‘anti-vax’ e ...