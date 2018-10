Moscovici | ' Il debito è la spesa più stupida che esista'

Manovra - Moscovici : 'Il debito è una brutta bestia - impoverisce il popolo' : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria.

Tria : Ue tranquilla - debito scenderà Moscovici : deviazione deficit ampia : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra': lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria entrando all'Eurogruppo e rispondendo alle domande dei giornalisti. Il ministro ha invitato i partner europei a stare 'tranquilli', e ha anche rassicurato sul fatto che 'il ...

Tria presenta la Manovra all'Eurogruppo : "L'Ue stia tranquilla - il debito-Pil scenderà" | Moscovici : "L'Italia ha deviato di molto" : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019"

Def - Moscovici minaccia l’Italia : ‘Debito esplosivo - sanzioni possibili’ : Mentre i membri del governo e i parlamentari della maggioranza, soprattutto del M5S, si affacciavano dalle finestre di Palazzo Chigi e scendevano in piazza Colonna a festeggiare l’approvazione del Documento di economia e finanza, c’era gia' chi affilava le armi per rovinare i piani dell’esecutivo gialloverde. I soldi per reddito di cittadinanza [VIDEO], abolizione della legge Fornero e avvio della flat tax sono finalmente stati trovati, vincendo ...

Deficit 2 - 4% : spread sfonda 270 punti. Moscovici : il debito impoverisce : Prime reazioni dopo l’annuncio dell’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, in vista della Manovra: i mercati quindi si sono fatti sentire. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a sfondare la soglia di 270 punti base alla riapertura delle Borse. Tutto questo il giorno dopo il fatidico Consiglio dei ministri che ha visto alzare la bandiera di Lega e 5 Stelle, che volevano (e hanno ottenuto) un rapporto ...

Def - Di Maio : “Moscovici? Preoccupazioni legittime. Ma debito scenderà con crescita inaspettata” : Luigi Di Maio ha definito “legittime” le Preoccupazioni del Commissario agli Affari Economici della Ue Pierre Moscovici, che ha detto che è interesse dell’Italia rispettare le regole di bilancio. “Non sono preoccupato per l’aumento dello spread, il debito scenderà perché quest’anno creeranno una crescita economica inaspettata. Siamo intenzionati a ripagare il debito, vi assicuro che il debito scenderà”. Così il vicepresidente del Consiglio ...

Moscovici avverte l'Italia : 'Ogni euro di debito è un euro tolto ai servizi' : 'Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un ...

Manovra - avvertimento del commissario UE Moscovici : Attenti a debito. Alla fine è il popolo che paga : La politica economica. All'indomani della Manovra annunciata dal governo - Manovra che contro le raccomandazioni di Bruxelles alza l'asticella del rapporto deficit/pil al 2.4% - pesano le parole del ...

Moscovici : euro debito tolto a servizi : 10.25 "Il budget Italia sembra essere oltre limiti regole condivise". Così il commissario Ue agli Affari economici, Moscovici dopo l'approvazione del Cdm alla nota di aggiornamento del Def. "E' verosimile-ha aggiunto- che il deficit strutturale dell'Italia aumenterà", e dopo aver valutato la manovra abbiamo "diverse risposte". Ma "la mia riflessione è semplice: non abbiamo interesse a una crisi tra la Commissione e l'Italia,ma italiani devono ...