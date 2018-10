Grande Fratello Vip 3 | Francesco Monte | Cecilia Rodriguez? Non provo né rabbia | né

blogo

: Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - AlessiaMorani : Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - giannigipi : Cambio canale. Guardo. Penso:”questa puntata di The walking dead non l’ho mai vista”. Era il Grande Fratello Vip. -

(Di venerdì 19 ottobre 2018), concorrente delVip 3, non sopporta giustamente che qualcuno gli nomini spesso l'ex fidanzatama, nonostante ciò, l'argomento in questione non è affatto un tabù per l'ex tronista di Uomini e Donne che ne parla serenamente quando decide lui, ovviamente.Durante una chiacchierata con lo chef Andrea Mainardi,ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la fine della storia d'amore con la sorella di Belen. Il primo aneddoto ha dell'incredibile: l'ex tronista, infatti, mesi prima dell'inizio della seconda edizione del GF Vip, fece un sogno riguardante quello che, effettivamente, si concretizzò nella realtà qualche tempo dopo:Vip 3,: "? Nonné, né rancore" 19 ottobre 2018 00:57.