No Smog Mobility | 17 e 18 ottobre a Palermo per la mobilità sostenibile

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il 17 al 18sono le date in cui si svolge quast’anno l’ormai consueto appuntamento a(siamo all’ottava edizione) di “No“, la manifestazione dedicata alla. Tanti gli appuntamenti di rilievo internazionale nella due giorni siciliana. Alcuni incontri si sono già svolti nella giornata di ieri, mercoledì 17, ma è oggi, a conclusione dei forum e tavole rotonde che verrà definito un vero e piano di sviluppo perindividuale e collettiva, pubblica e privata, per il trasporto di merci e persone, che abbia un basso impatto ambientale. La rassegna presenta idee da parte degli “addetti ai lavori” e anche di singoli che si propongono con innovazioni che possano sostenere unadifferente, che abbia basso impatto ambientale e al contempo non imponga rinunce agli usufruitori dei mezzi ...