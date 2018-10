Mls | Rooney regala successo ai D C United contro Toronto

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Una rete di Wayneai D.C.la vittoriacampione uscente della Major League Soccer di. L’attaccante ex Manchesterha deciso l’incon una punizione da 25 metri realizzata al 18′, persi tratta della decima rete stagionale. Ilconsolida la sesta posizione di Washington a 47 punti nella Eastern Conference e in piena corsa per i playoff con 4 punti di vantaggio su Montreal. (AdnKronos)L'articolo Mls,ai D.C.CalcioWeb.