Milan | Higuain corre verso il derby | ' Sarà importante per il nostro futuro'

L'Inter al completo per il derby - anche Vecino migliora. Icardi : "Al Milan toglierei Higuain" : L'Inter è al completo. anche Miranda, Icardi e Lautaro sono rientrati alla Pinetina. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e può sorridere. E può farlo per due motivi: il primo per il ...

Milan - mai un argentino in gol nel derby. Higuain può essere il primo : L'occasione è ghiotta, perché qui si parla di fare la storia. E forse non lo sa nemmeno lo stesso Gonzalo Higuain, ma con un gol domenica contro l'Inter diventerebbe il primo argentino di sempre a ...

Icardi : 'Derby molto sentito. Al Milan toglierei Higuain' : Icardi , che ha segnato già 4 reti nei derby contro il Milan , è molto carico e ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport delle sue aspettative per il big match del 21 ottobre: ' C'è grande attesa ...

Milan - Higuain si sfoga : 'Cacciato dalla Juventus - ora pensiamo al derby' : La stagione di Gonzalo Higuain al Milan è partita benissimo. L'attaccante ex Juventus e Napoli in questa prima parte di stagione è già andato a segno diverse volte, assumendo sempre più la figura di leader in attacco ma anche dello spogliatoio che, fin dal primo giorno, ha accolto il Pipita in modo caloroso e trionfale. L'argentino si è subito capito con Gattuso con il quale c'è già un ottimo feeling e sul campo il giocatore l'ha dimostrato coi ...

Milan - l'ex Zaccardo : 'Vedo Higuain molto carico' : Cristian Zaccardo , ex terzino del Milan , parla a RMC Sport del derby di Milano di domenica: 'Ogni derby ha le sue sfumature. Giocare in notturna a San Siro, che è lo stadio più bello d'Italia, è molto bello. C'è grande attesa, le due squadre sono molto ...

Milan - Higuain : 'Possiamo vincere il derby - non siamo inferiori a nessuno' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

Higuain : "Milan - vinciamo subito. Gattuso mi piace da matti" : Dopo anni di attaccanti spuntati: sei gol e un assist in sette partite, abbonamenti schizzati in su dell'84% nei primi dieci giorni dal suo arrivo, tifosi e società innamorati pazzi. In questo momento,...

Milan - Higuain : "Ora battiamo l'Inter. Icardi? Non parliamo..." : In questo momento, quando si parla di campo, il Milan è Gonzalo Higuain. Soprattutto con un derby, domenica la sfida con l'Inter, che bussa alla porta e che gli disegna un volto estremamente serio. Il ...

Milan - Higuain : "Juve? Sì - mi hanno cacciato..." : Gonzalo Higuain torna ad affrontare il suo passato bianconero. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport , in edicola oggi, il Pipita racconta la sua versione dei fatti. E lo fa senza mezzi termini non nascondendo un pizzico di delusione per il trattamento ricevuto dalla Juventus, "per la quale ho ...

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...

Milan - Higuain mette le cose in chiaro : nel mirino la Juventus - Allegri e De Laurentiis : L’attaccante Gonzalo Higuain ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Milan, il Pipita già grande protagonista in campionato ed Europa League. Il Pipita si toglie qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Dentro di me quel giorno (dopo la finale di Coppa Italia, ndr) ho avuto la sensazione che sì, forse sapevo che si era rotto qualcosa. E poi hanno preso Ronaldo. La ...

Inter-Milan - Higuain a Sky : 'Riporterò il Milan dove merita. Gattuso somiglia a Sarri' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

Milan - Higuain punge la Juve : “Via? Mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport“, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sull’imminente derby di Milano e per poi togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Juventus. L’attaccante rossonero è apparso abbastanza fiducioso in vista della sfida contro l’Inter, sottolineando la voglia di successo del Milan. “Abbiamo ...