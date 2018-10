Manuel Agnelli | Under donne La decisione sarà difficile | chi andrà ai Live

Luna Melis - chi è?/ Video - la ragazza ha stravolto le aspettative di Manuel Agnelli (Home Visit - X Factor 12) : Luna Melis, Video: questa giovane ragazza è riuscita letteralmente a stravolgere le aspettative di Manuel Agnelli dimostrando grande personalità e voglia di regalare sorrisi. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Sherol Dos Santos - chi è?/ Video - con "Listen" ha fatto piangere Manuel Agnelli (X Factor 12) : Sherol Dos Santos a X Factor 12 si gioca il tutto per tutto nella fase degli Home Visit: riuscirà la cantante di Capo Verde ad accedere alla fase dei Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:31:00 GMT)

Manuel Agnelli - Under donne/ La scelta dei concorrenti per i Live Show di X Factor 2018 : Manuel Agnelli, X Factor 12: categoria Under Donna, chi saranno i tre concorrenti che prendetanno parte ai Live Show? Le scelte degli Home Vist. Per i pronostici è la categoria più forte(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:08:00 GMT)

Lodo Guenzi/ Manuel Agnelli : "È un tipo televisivo - ma avere Asia Argento in giura rappresentava altro" : Lodo Guenzi è il giudice chiamato da Sky a sostituire Asia Argento nella fase live di X Factor 2018: il cantante de Lo Stato Sociale divide il web(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 07:15:00 GMT)

XFactor - Manuel Agnelli e l'addio di Asia Argento : «Con lei al mio fianco mi sentivo sicuro» : 'Non trovo niente di male nella sua decisione di accettare. Poteva avere opinioni diverse in passato sui talent, così come le avevo anch'io, anche se in modo differente dal suo', Manuel Agnelli, ...

Manuel Agnelli : "Lodo è intelligente. Ma Asia mi mancherà - abbiamo lo stesso modo di vedere la musica" : Manuel Agnelli, l'eccentrico giudice di X Factor e cantante degli Afterhours, è il protagonista di una lunga intervista su Vanity Fair, nella quale si racconta sia come musicista e giudice di talent, sia come padre. Ospite al Festival di Sky Arte a Palermo, capitale italiana della Cultura 2018, ha presentato la seconda edizione di 33 giri Italian Master, che sarà in onda sul canale di Sky dal 28 novembre. Frontman e fondatore di ...

Manuel Agnelli, in merito alla cultura del nostro Paese, ha le idee chiare: «È il nostro Dna, la nostra identità passata e futura. Il settore della cultura, inteso non solo come intrattenimento, incide profondamente sul PIL nel nostro Paese. Una delle affermazioni più cretine che abbia mai ...

Manuel Agnelli : 'La nostra idea di concerto che va in controtendenza col presente' : Manuel Agnelli a Palermo per la conferenza stampa del festival di Sky Arte ci racconta il film documentario sulla sua band Noi siamo Afterhours che verrà presentato il 23 ottobre alla Festa del Cinema ...

Manuel Agnelli / Un grande regalo chiamato "Under Donne" (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice si può davvero considerare soddisfatto per quanto accaduto fino a questo momento. Per lui le "Under Donne" sono da considerare un regalo (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:07:00 GMT)

X Factor - canta “Listen” di Beyoncé e Manuel Agnelli si commuove. L’esibizione da applausi di Sherol : Giovedì sera, nella prima puntata di X Factor dei Bootcamp, si è esibita, per la categoria Under Donne, Sherol Dos Santos. La ragazza ha cantato Listen di Beyoncé e la sua esibizione è stata perfetta, tanto che Manuel Agnelli non ha potuto contenere le lacrime: “Sono senza parole” le ha detto alla fine, assegnandole una sedia e scegliendola, quindi, nella propria squadra. Video Sky L'articolo X Factor, canta “Listen” di ...

X Factor 2018 - bootcamp/ Naomi Rivieccio la vera sorpresa? Le scelte di Fedez e Manuel Agnelli spiazzano : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei bootcamp di X-Factor 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:30:00 GMT)

A X Factor 12 Manuel Agnelli guida le "Under Donne" - Fedez gli "Over". E tra tutte spicca Sherol : Conta solo "spaccare", verbo oramai diramato universale dietro le quinte di X-Factor, per ottenere un posto in squadra. Conclusasi la fase delle audizioni, i concorrenti del talent show più meritocratico della tv italiana lottano tra loro per avere una sedia ai Bootcamp. Manuel Agnelli è alla guida delle Under Donne, a Fedez invece gli Over. Per le assegnazioni a Mara Maionchi e Asia Argento bisognerà aspettare la prossima ...