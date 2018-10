Huawei Super Charge 2 0 | Ricarica completa in poco più di 1 ora e 70% in 30 minuti

Huawei Mate 20 Pro lascia di stucco - Mate 20 così così - il Porsche Design supera i 2000 Euro : le nostre impressioni : Huawei ha appena presentato la sua nuova linea Mate del 2018, composta da Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20, due super […] L'articolo Huawei Mate 20 Pro lascia di stucco, Mate 20 così così, il Porsche Design supera i 2000 Euro: le nostre impressioni proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : super carica rapida a 40W? : Secondo le immagini pubblicitarie ufficiose i prossimi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro avranno la ricarica rapida con un caricabatteria da ben 40W: i dettagli.Vi abbiamo già parlato in alcuni recenti articoli delle presunte caratteristiche delle tre fotocamere posteriori, il prezzo e altri dettagli del Mate 20, ma oggi abbiamo altre notizie della futura gamma di Huawei.Gamma Huawei Mate 20: avranno la ricarica rapida a ben 40W?Continue reading ...

Un poster della serie Huawei Mate 20 conferma grandangolo - super macro e ricarica a 40W : A poche ore dalla presentazione ufficiale di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, trapelano nuove immagini che confermano alcune delle nuove funzioni. L'articolo Un poster della serie Huawei Mate 20 conferma grandangolo, super macro e ricarica a 40W proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu - ma Apple A12 è ancora lontanissimo : Il Kirin 980 impiegato su Huawei Mate 2 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu, fermandosi molto lontano da A12 Bionic utilizzato su iPhone XS Max. L'articolo Huawei Mate 20 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu, ma Apple A12 è ancora lontanissimo proviene da TuttoAndroid.

In tilt l’aggiornamento app Temi su smartphone Huawei? Come superare il bug : L'app Temi su smartphone Huawei non funziona correttamente da almeno un paio di giorni ed in particolare non si conclude il suo aggiornamento? L'anomalia non è di certo bloccante ma comunque fastidiosa e soprattutto gli appassionati della personalizzazione del proprio device, ora non possono procedere ad un'operazione all'apparenza molto semplice. Ricostruiamo le modalità del bug o del presunto tale: ciò che non va è proprio l'aggiornamento ...

HiSilicon Kirin 980 è superiore ad A12 Bionic - parola di Huawei : Huawei afferma che il proprio nuovissimo chipset HiSilicon Kirin 980 è superiore rispetto as A12 Bionic che equipaggia i nuovi iPhone XS e XR. L'articolo HiSilicon Kirin 980 è superiore ad A12 Bionic, parola di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei supera Apple nel mercato europeo degli smartphone - : ma il produttore ha continuato ad ogni modo a crescere nel resto del mondo a un ritmo impressionante e ora Huawei supera Apple nella classifica europea dei costruttori. Lo riferisce The Verge ...

Huawei vola in Europa e supera Apple : Se negli Stati Uniti Huawei sta avendo non pochi problemi, diversa è la situazione nel Vecchio Continente, ove le vendite continuano ad andare a gonfie vele L'articolo Huawei vola in Europa e supera Apple proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 riceve la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro : Arriva anche su Honor 10 la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro, modalità che promette scatti notturni a lunga esposizione efficaci anche in mancanza di un treppiede. L'aggiornamento è in distribuzione e sebbene il top di gamma di Honor non abbia la stabilizzazione ottica, dovrebbe consentire di raggiungere buoni risultati. L'articolo Honor 10 riceve la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Con il fuoritutto volantino Unieuro super prezzo Huawei Mate 10 Lite : sconto pure su Galaxy S8 e Honor 7A : Occhio al fuoritutto del volantino Unieuro, visto che in piena estate si potranno portare a casa anche dei buoni affari: un ottimo prezzo per il Huawei Mate 10 Lite è assicurato ma non manca un interessante risparmio se la scelta cadrà sul Samsung Galaxy S8 ma pure sul meno blasonato ma pur sempre valido Honor 7A. Il volantino Unieuro sarà valido da questo venerdì 17 agosto e tutte le offerte resteranno valide fino al prossimo 30 agosto. una ...

Immancabile aggiornamento 368 post Oreo su Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : memoria super? : L'aggiornamento targato 368 successivo alla prima distribuzione di Oreo su Huawei P8 Lite 2017 Vodafone è tra noi. Il pacchetto software nuovo di zecca, in queste ore, è rilasciato via OTA e segue immediatamente il firmware gemello 372 pure in distribuzione per i modelli italiani no brand. Cosa introduce il nuovo rilascio? Ci troviamo al cospetto di un download piuttosto compatto. Il peso complessivo del rilascio è 299 MB e da nota ufficiale ...