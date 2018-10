UIL FPL Medici | Librandi – Bonfili | “Basta scaricabarile | contratto subito”

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Oggi, mercoledì 17 Ottobre, siamo scesi in piazza per chiedere a gran voce il rinnovo deldella Dirigenza Medica, Veterinaria e sanitaria ferma ormai da 10 anni. Lo comunicano in una nota il Segretario Generale della UIL FPL Michelangeloed il Coordinatore Nazionale UIL FPLRoberto. Non bastano i proclami come quelli di oggi del Ministro Grillo. Non possiamo più tollerare questonel quale si accusano sempre i predecessori. Chi oggi è al Governo deve intervenire, ie i veterinari hanno subito nel corso di questi ultimi anni una importante perdita del potere di acquisto, parliamo di circa 40.000 euro. Oltre all’erogazione degli stessi aumenti contrattuali previsti per il restante pubblico impiego e alla necessità di risolvere definitivamente l’annosa questione del riconoscimento dell’indennità di esclusività di rapporto nella loro ...