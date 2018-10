Soldi entro 5 giorni Strada dei Parchi diffida il Ministero Toninelli

TONINELLI - ALLARME PILONI A24-A25/ Ultime notizie - il gestore diffida il ministero “I Soldi entro 5 giorni" : TONINELLI “PILONI A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:51:00 GMT)

[Il retroscena] Il centrodestra andrà diviso alle Europee. E Bannon raccoglie Soldi. Ma se fallisce la Brexit cambia tutto : "Giorgia e Matteo" ha detto sabato ospite di Atreju "siete i nuovi fratelli Gracchi, la rivoluzione è nelle vostre mani, il mondo vi guarda" li ha incalzati. Silvio Berlusconi e Forza Italia ...

Diventa milionaria con il "Gratta e vinci" e dona i Soldi per realizzare un centro disabili : Con una parte dei soldi vinti al gratta e vinci comprerà la casa a rischio sfratto, ma con gli altri vuole aiutare amici e...

Grosseto - vince 5 milioni col Gratta e Vinci : dona i Soldi per realizzare un centro disabili : La storia di una signora di cinquanta anni di Grosseto che alcuni giorni fa ha comprato un Gratta e Vinci in una tabaccheria della sua città e ha scoperto di aver vinto ben 5 milioni di euro. Un amico ha raccontato che la fortunata Vincitrice lo aiuterà a realizzare un sogno: far nascere un centro per disabili.Continua a leggere

Vince 5 milioni col Gratta e Vinci : darà i Soldi a un amico per realizzare un centro disabili : La storia di una signora di cinquanta anni di Grosseto che alcuni giorni fa ha comprato un Gratta e Vinci in una tabaccheria della sua città e ha scoperto di aver vinto ben 5 milioni di euro. Un amico ha raccontato che la fortunata Vincitrice lo aiuterà a realizzare un sogno: far nascere un centro per disabili.Continua a leggere

[La polemica] Entro il 2025 metà dei lavori in mano ai robot ma Lega e M5s pensano solo a distribuire Soldi ai propri elettori : ...che gli studiosi chiamano "la quarta rivoluzione industriale della storia" che nel giro di pochissimi anni cancellerà milioni di posto di lavoro cambiando radicalmente volto non solo all'economia ma ...

Papa : la persona non è più al centro dell'economia che 'pensa solo a far Soldi' : E poiché una sana economia 'non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico', il significato dell'azienda 'si allarga' e fa comprendere che '...