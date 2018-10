SEGA non vuole dipendere troppo da remaster e remake

eurogamer

: Non ho capito letteralmente una sega di questo capitolo, colleghi ed amici economisti aiuto - Lapalmauz : Non ho capito letteralmente una sega di questo capitolo, colleghi ed amici economisti aiuto - ElliottNessi : @AndreaBricchi77 Ha bisogno di guardare le tette di una vecchia per farsi una sega perché non scopa e non gliela fanno nemmeno le puttane - Eurogamer_it : #SEGA non ha intenzione di fare troppo affidamento su remaster e remake. -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Come Capcom,rivisita le sue storiche IP con, re-release e nuovi giochi delle vecchie serie, ma è molto attenta a non affidarsi del tutto alle glorie del passato.Le aziende come Capcom ehanno una ricchezza di IP da sfruttare pere re-release, maè cauta neldai titoli del passato. Molti dei giochi più grandi disono un mix di franchise retrò e moderni come Sonic, Persona, Puyo Puyo, Yakuza e Megami Tensei. Con 800 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 1991, Sonic è di gran lunga la proprietà più grande dell'azienda e ha visto molte re-release e giochi fino ad oggi. Come segnalato da Tweaktown, l'azienda continuerà a percorrere questa strada, ha detto la società nel suo nuovo report annuale, ma nonmolto dai classici. "Nella strada fino al 2020,sta investendo attivamente in proprietà ...