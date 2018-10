Scoppia la ' guerra dello Sfoglio' nelle Madonie

Sicilia : Scoppia la 'guerra dello sfoglio' tra Polizzi e Petralia Soprana (3) : (AdnKronos) - Immediata la replica del sindaco di Petralia Soprana, "Sono rammaricato per la polemica che si è innescata riguardo allo Sfoglio e voglio precisare che nessuno vuole togliere le origini di questo dolce tipico a Polizzi Generosa", dice il sindaco di Petralia Soprana. "Noi abbiamo dato l

Botta e risposta tra Simona Ventura e Barbara D'Urso - Scoppia la guerra tra conduttrici? : FUNWEEK.IT - Ospite a Mattino 5 per commentare gli ottimi ascolti di Temptation Island, Simona Ventura lancia in diretta una velata frecciatina a Barbara D'Urso. Immediata la reazione della ...

Potere al popolo - Scoppia la guerra sullo statuto. Rifondazione boicotta il voto : “Non partecipiamo - non c’è democrazia” : Un voto “privo dei requisiti minimi di agibilità democratica“. L’accusa arriva da Rifondazione Comunista, e riguarda la consultazione online con cui i militanti di Potere al popolo (oltre 9mila al termine della campagna di tesseramento) voteranno fino a martedì il proprio statuto. Ma una delle due proposte è stata ritirata dagli stessi promotori, che hanno invitato i sostenitori a non votarla. Lo ha annunciato Maurizio Acerbo, ...

Fornai contro supermercati : Scoppia la 'Guerra del pane' | : L'Antitrust apre sei istruttorie per verificare le denunce dei fornitori, a cui sarebbe stato imposto l'obbligo di ritirare e smaltire a proprie spese i prodotto invenduti nei punti vendita della ...

Laura Boldrini - in Libia Scoppia la guerra e lei ne approfitta per attaccare Salvini : Migranti, migranti, migranti. ... Laura Boldrini pare un disco rotto. Non parla o non sa parlare d'altro. Anche nelle ore drammatiche del riesplodere del conflitto armato in Libia , l'ex presidente ...

Area C - Area B - rincari Atm. A Milano Scoppia la guerra dei trasporti : I bolidi della Formula 1 fanno il loro ingresso in città, alla Darsena, e la Milano di Beppe Sala torna sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, come ai tempi di Expo. Peccato però che la città del commercio e della logistica, coi furgoni diesel, sia costretta ai margini grazie ad Area B, l'ultima prematura invenzione delle sirene ...

Pensioni d'oro - Scoppia la guerra nel governo per il taglio : l'ultimatum di Di Maio ai leghisti : Sale la tensione all'interno del governo tra grillini e leghisti sul taglio delle Pensioni d'oro. A lanciare l'ultimatum contro gli alleati del Carroccio è il vicepremier Luigi Di Maio , irritato dopo ...

Ciacci vs Malgioglio - Scoppia la guerra. Il duro attacco dello stylist : "Invidioso della mia relazione" : Il costumista di 'Detto Fatto' indirizza al cantautore una lettera di fuoco attraverso le pagine del settimanale 'Di Più'...