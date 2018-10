Salvini | Più europea della Federazione russa ce ne sono poche

Migranti - Salvini a Macron : "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".

Migranti : Salvini a Macron - "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".

Francia a Salvini - 'non accadrà più' : ANSA, - LUSSEMBURGO, 16 OTT - "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Così la ministra francese degli Affari europei,...

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...

Berlusconi il suo centrodestra non esiste più - Salvini ha preso il suo posto : Berlusconi non ha più potere sul centrodestra a dirlo è Giancarlo Giorgetti Il centrodestra inteso fino a oggi, quello di Silvio Berlusconi, non esiste più. È Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega famoso per la sua pacatezza e la sua prudenza “lettiana”, a uscire allo scoperto e ufficializzare il ribaltone dei rapporti di forza nella (ex?) coalizione. Ospite del dibattito organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, il ...

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Manovra - Salvini : 'Più Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo' : "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'...

Incidente per Matteo Salvini : "Non ho più l'età...". E mostra la foto della frattura : "Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare...

Matteo Salvini sul caso Cucchi : "Chi indossa la divisa e sbaglia - paghi anche di più" : "Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da Borghetto, in Trentino, parlando del caso Cucchi.In un'intervista all'Unione sarda, il ministro ha spiegato: "Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che ...

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Migranti - schiaffo della Bonino : "Ora meno Salvini e più bangla" : ' meno Salvini , più bangla'. È questa la campagna lanciata da +Europa di Emma Bonino sui social per mettere nel mirino le politiche portate avanti sul controllo dell'immigrazione da parte di Matteo ...

L’immigrazione non è più un allarme? Cosa si è perso Salvini al vertice europeo : Milano. I ministri dell’Interno dell’Unione europea si sono riuniti oggi a Lussemburgo per discutere di immigrazione – riforma di Dublino, guardia costiera, rimpatri, implementazione degli accordi presi prima dell’estate. La materia è delicata anche se i politici di oggi amano strattonarla, di passi