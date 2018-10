L' olio dell' Agraria di Riva a ' Good Morning America'

“Biodiesel dall’olio delle patatine fritte”. Un inquinante che diventa opportunità : Produzione di biodiesel con l’olio delle patatine fritte, “ne raccogliamo già 300.000 tonnellate l’anno ma dovremmo averne molte di più”. Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi, ha mostrato alla Maker Faire di Roma come l’Eni stia già raccogliendo la sfida dell’economia circolare. “L’olio delle patate fritte – ha sottolineato Descalzi – è una delle cose più inquinanti e che ...

"CRISTINA PARODI SEI PIENA DI CORNA"/ Sonia Avolio : Cascina - attacco choc dell'assessore della giunta leghista : "Cristina PARODI sei PIENA di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Eugenie mostra le cicatrici della sua operazione alla scoliosi nel giorno del suo matrimonio : La principessa Eugenie ha strabiliato tutti mentre saliva le scale della cattedrale di St.George per andare a sposarsi col suo compagno storico, Jack Brooksbank. L'abito, che non è passato inosservato è stato creato da Peter Pilotto e Christopher De Vos, fondatori del brand inglese Peter Pilotto. La tiara di diamanti e smeraldi era di Greville, e le è stata donata da Sua Maestà la Regina Elisabetta. Gli orecchini, ...

Camminata tra gli olivi : viaggio nel paesaggio italiano dell’olio : Un passo dopo l’altro, alla scoperta di piante secolari e di un mondo antico, dove l’eccellenza di un prodotto modella l’identità stessa del paesaggio. La Camminata tra gli olivi vuole essere tutto questo e nell’Anno del Cibo italiano riportare alla ribalta, con la seconda edizione domenica 28 ottobre, la qualità e il valore dell’olio extravergine, degli olivicoltori e dei territori. La manifestazione è stata presentata oggi a Roma, al ...

Andamento Future sul Petrolio dell'11/10/2018 - ore 9.00 : Giornata in scivolata per il Petrolio , che si muove peggio dell'Andamento sulla parità del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 72,68, in diminuzione dell'1,24% rispetto alla ...

La voce della Politica Petrolio e falsità della vecchia politica.Dichiarazione di Antonio Mattia M5s : ... con un colpo di bacchetta magica, era in grado di poter annullare da un giorno all'altro decenni di devastazioni e distruzioni autorizzate e volute dalla vecchia Politica. Se fosse stato possibile, ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : la chiazza di petrolio è visibile dallo spazio [FOTO] : Fotografata dallo spazio la macchia di petrolio formatasi nel Mar Tirreno, al largo della Corsica, a seguito della Collisione di sabato scorso tra due navi: lo scatto è stato catturato dal satellite Sentinel 1A, parte della costellazione europea Copernicus, condotta da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. L’incidente ha coinvolto una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS ...

Andamento Future sul Petrolio dell'8/10/2018 - ore 9.00 : Movimento fiacco per il Petrolio , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha iniziato a trattare a quota 74,4, con una flessione dello 0,...

Collisione a largo della Corsica : 600 metri cubi di gasolio in mare - “navi antinquinamento sul posto” : Sono proseguite anche ieri sera, al largo della Corsica, sotto il coordinamento delle autorità francesi, le operazioni di contenimento e bonifica dell’inquinamento seguito alla Collisione tra una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS Virginia di bandiera cipriota. La Collisione ha provocato una via d’acqua nella nave porta container con fuoriuscita di combustibile per una stima di ...

olio - Coldiretti : “Crollo della produzione in Puglia (+58%)” : Crollo del 58% nel 2018 della produzione di Olio in Puglia che scenderà, secondo le previsioni già ampiamente anticipate nei mesi scorsi, al minimo storico di 87 tonnellate. E’ quanto reso noto da Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata Nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Giornata dell’olio di oliva - Coldiretti : crolla del 38% il raccolto Made in Italy : crolla del 38% quest’anno la produzione di olio di oliva Made in Italy che scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...