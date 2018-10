La nuova EMUI 9 0 di Huawei porta nuove gesture | migliori performance e una più elaborata

Scoperta una nuova funzione per Huawei e Honor con interfaccia EMUI 9 : Stanno venendo alla luce una serie di informazioni aggiuntive a proposito della nuova interfaccia EMUI 9 per gli smartphone Huawei ed Honor interessati dall'aggiornamento. Lo sviluppo del pacchetto software, associato all'aggiornamento Android Pie, è in fase avanzata per diversi top di gamma di questo duplice brand, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito delle funzioni comprese al suo interno. Vediamo dunque cosa sappiamo oggi 1 ...